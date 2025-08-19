Niebywałe, kim jest doradczyni Nawrockiego. Wyszły na jaw zaskakujące szczegóły

6 sierpnia Karol Nawrocki oficjalnie objął urząd prezydenta Polski. Niecałe dwa tygodnie później powołał swoich doradców. Podczas uroczystości Nawrocki wręczył nominacje zarówno doradcom etatowym, jak i społecznym. Najwięcej uwagi skupiła na sobie Magdalena Hajduk, która na oficjalnym zdjęciu zajęła miejsce tuż obok prezydenta. Co wiadomo na jej temat?
Z informacji zamieszczonych na stronie prezydenta dowiedzieliśmy się, że Hajduk jest absolwentką studiów podyplomowych na kierunku International MBA in Strategy, Program and Project Management na Politechnice Gdańskiej oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Gdańskim. Nowa doradczyni ma posiadać 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze komunikacji społecznej, marketingu internetowego i IT. Od 2021 roku pełni funkcję dyrektora Biura Nowych Technologii w Instytucie Pamięci Narodowej. Wcześniej tak jak Nawrocki pracowała w Muzeum II Wojny Światowej. Szczególne uznanie zdobyła w czasie pandemii, gdy udało jej się przenieść aktywność muzeum do internetu. "Działania te zaowocowały wieloma międzynarodowymi nagrodami oraz zbudowaniem zaangażowania nowego audytorium internetowego w liczbie 35 milionów wyświetleń" - czytamy. Zanim rozpoczęła pracę w muzeum, przez wiele lat pracowała w branży IT. Od lat interesuje się obszarem technologii przełomowych oraz etyką w kontekście ich rozwoju.
Prezydent wręczył nominacje 13 doradcom. Wśród nich znalazły się również osoby, które wcześniej współpracowały z Andrzejem Dudą, m.in. Beata Kempa i Błażej Poboży. Na liście pojawił się także były szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Nawrocki powołał także ośmioro doradców społecznych. Prezydenta będą wspierać m.in. była podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Wanda Buk, były europoseł Jacek Saryusz-Wolski i historyk prof. Andrzej Nowak. Nawrocki podkreślał, że każdy z doradców jest ekspertem w swojej dziedzinie.
