Ludzie na to czekali! Kaczorowska przerywa milczenie. Mówi o zamknięciu biznesu

Agnieszka Kaczorowska nie może narzekać na brak zainteresowania swoją osobą. Wiadomo już, że pojawi się w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami", a partnerować będzie Marcinowi Rogacewiczowi. Pikanterii do ich występów dodaje fakt, że od kilku miesięcy plotkuje się o ich rzekomej bliskiej relacji. Fotoreporterzy kilkukrotnie przyłapali ich na wspólnym spędzaniu czasu, a celebryci nie ukrywali względem siebie czułych gestów. Warto zaznaczyć, że gwiazda w dalszym ciągu czeka na rozwód z Maciejem Pelą. Przygotowuje się też do walki o Kryształową Kule. Podczas jednego z wywiadów zapytano ją o zamknięty taneczny biznes i dalsze plany. To powiedziała.

Zobacz wideo Pavlović spędziła 1/3 życia w "TzG". Wspomniała o Tyszkiewicz i Kaczorowskiej

Agnieszka Kaczorowska zapytana o zamknięcie szkoły tańca. Wyznała prawdę

Agnieszka Kaczorowska z tańcem związana jest od dziecka. Na koncie ma tytuł młodzieżowych mistrzów Polski 2009 w stylu latynoamerykańskim i młodzieżowych mistrzów świata w stylu latynoamerykańskim, który zdobyła w 2010 roku w parze z Pawłem Tekielą. Jeszcze gdy tworzyła udany związek z Maciejem Pelą, Kaczorowska zdecydowała się we wrześniu 2017 otworzyć szkołę tańca "Danceworld by Agnieszka Kaczorowska", która mieściła się przy ul. Kijowskiej na warszawskiej Pradze. Po trzech latach od założenia biznesu wydała oświadczenie, w którym poinformowała o zamknięciu szkoły tańca z powodu pandemii COVID-19. "Byliśmy zbyt młodą firmą, aby zbudować wcześniej zaplecze finansowe, które pozwoliłoby nam przetrwać tak niespodziewane wydarzenie jak pandemia. Stanęłam przed dużym dylematem – inwestować w ten biznes nasze prywatne pieniądze czy odpuścić (...) Mimo tego decyzja nie była taka trudna. Zgodnie z moimi wartościami, gdzie rodzina jest na pierwszym miejscu, wiedziałam że nie mogę ryzykować" - pisała.

W nowej rozmowie z Jastrząb Post tancerka została zapytana o wznowienie tanecznego biznesu. Jak podkreśliła, nie wybiega myślami w przyszłość, tylko koncentruje się na najbliższych projektach. - Oj, nie wiem, co będzie. Ja niczego nie planuję, jestem w takim momencie życia, że bardzo się skupiam na tym, co teraz. (...) Wtedy nie widziałam na to rozwiązania innego. I uważam, że podjęłam bardzo dobrą decyzję (...)" - wyjaśniła Kaczorowska i dodała: - Są szkoły tańca, które sobie oczywiście poradziły w tym okresie, natomiast ja tak czuję w środku, że to była bardzo dobra decyzja - zamknęła temat.

Rafał Patyra znowu uderzył w Agnieszkę Kaczorowską. Co za słowa na antenie TV Republika

Podczas wydania śniadaniówki TV Republika z 19 sierpnia, Rafał Patyra wraz z Anną Popek i Natalią Rzeźniczak dyskutowali na temat nowego sezonu "Tańca z gwiazdami". Prezenterka zwróciła uwagę, że udział Kaczorowskiej w show ponownie wzbudza mnóstwo emocji, a to wszystko za sprawą relacji z Marcinem Rogacewiczem. - Poza tym, że Marcin Rogacewicz rozwija się w tańcu, to także ich miłość się rozwija - mówiła Rzeźniczak. W pewnym momencie Patyra pozwolił sobie na wyjątkowo ostre słowa wymierzone w Kaczorowską. - Agnieszka jest kimś na kształt seryjnego mordercy, jeśli chodzi o serca męskie i przy okazji małżeństwa też - wypalił.