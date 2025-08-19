Jan Kanthak to polityk, poseł na Sejm IX i X kadencji. Dał się bliżej poznać za sprawą kontrowersyjnej opinii o istnieniu "ideologii LGBT", którą głosił na antenie TVN24. Przez dwa lata pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W 2024 roku razem z Suwerenną Polską przystąpił do PiS. 17 sierpnia wraz z innymi posłami PiS wziął udział w dożynkach gminnych w Wysokiem. Polityk ze sceny zaśpiewał ludowy utwór "Lipka" zespołu Rokiczanka. Internauci szybko ocenili jego wokal. Nie zabrakło porównań do głośnego występu Michała Wójcika.

Jan Kanthak zaśpiewał na dożynkach. Internauci nie wytrzymali

Magdalena Filipek-Sobaczak wraz z Janem Kanthakiem dali się porwać zabawie podczas dożynek gminnych, ale zdecydowanie to polityk zdominował ten występ. Politycy na przystrojonej kwiatami scenie zdecydowali się nie tylko przemówić, ale i zaśpiewać. Wideo z występu pojawiło się na TikToku posłanki. Można zauważyć, że Kanthak szybko wczuł się w klimat imprezy, nie tylko śpiewając na żywo, ale wyrywał się do tańca, wymachując głową w rytm muzyki.

Razem z posłem daliśmy się porwać muzyce i wystąpiliśmy na scenie. Mam nadzieję, że będą państwo łaskawi dla naszego 'talentu'

- przekazała Magdalena Filipek-Sobaczak.

Pod wideo natychmiast pojawiła się lawina komentarzy. Nie wszyscy pozytywnie odebrali nagranie śpiewających polityczki i polityka. "Dobrze, że muzyka im nie przeszkadza...", "Hańba", "Świat się kończy" - pisali zażenowani internauci. Nie zabrakło i nawiązań do słynnego już występu Michała Wójcika, który w programie "Młodzież Pyta" na kanale wPolsce24 zaśpiewał piosenkę Krzysztofa Krawczyka "Jak minął dzień". "Do tego się nadaje, choć jego kolega Wójcik jest dużo bardziej utalentowany muzycznie", "Dał radę", "Chodzi o dobrą zabawę. Super duet" - czytamy.

Nie tylko Kanthak. Pamiętacie śpiewającego Donalda Tuska i tańczącego Bosaka?

Premier gościł w studio "Szansy na sukces" w 1996 roku. Donald Tusk miał wówczas 39 lat i wystąpił w specjalnym, świątecznym odcinku, śpiewając kolędę "Wśród nocnej ciszy". Po latach jednak nie lubi wracać pamięcią do tego występu. - Sam już nie wiem, czego się bardziej wstydzę - tego jak zaśpiewałem, czy tego, jak byłem wtedy ubrany - wyznał Tusk w programie "Dzień dobry TVN".

Swego czasu Krzysztof Bosak miał okazję zaprezentować swoje taneczne umiejętności na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Po latach ujawnił, że przyjął propozycję od produkcji tylko i wyłącznie dla pieniędzy. "Byłem wtedy w słabej kondycji finansowej. W związku z tym, że zawsze chciałem być fair wobec moich synów, narobiłem długów, które cały czas rosły. Potrzebowałem zastrzyku gotówki, żeby zatrzymać tę lawinę. A że od lat nie korzystam z telewizji naziemnej, to zgodziłem się wystąpić w 'Tańcu z gwiazdami', mając w pamięci to, jak ten program wyglądał na początku. Wtedy chodziło w nim głównie o taniec. Na własnej skórze przekonałem się, że obecnie tak już nie jest. Zmieniły się proporcje - mówił Plejadzie.