Margaret w Sopocie w rajstopach. My patrzymy na Urbańską

W poniedziałek, 18 sierpnia, w Sopocie ruszyła kolejna edycja Top of the Top Festival. Wydarzenie potrwa do 21 sierpnia i w tym czasie na scenie w Operze Leśnej będzie można zobaczyć tłum gwiazd, wśród których nie zabraknie m.in. Margaret, Andrzeja Piasecznego, Natalii Nykiel, Blue Cafe, BeMy, Anny Rusowicz, Varius Manx i Kasi Stankiewicz i Agnieszki Chylińskiej. Pierwsze gwiazdy zjawiły się już na czerwonym dywanie i zaprezentowały swoje stylizacje.

Margaret w rajstopach. Tak wyglądały gwiazdy na Top of the Top Festival

Bez wątpienia uwagę wszystkich zwracała Margaret, która na czerwonym dywanie zaprezentowała się w odważnej, futurystycznej stylizacji z wyraźnymi inspiracjami latami 80. Jej look składał się z jednoczęściowego, białego kostiumu na ramiączkach, który przypominał body sprzed lat. Prosta forma została przełamana metalicznym, geometrycznym pasem w talii, który nadał całości futurystyczny charakter. To jednak nie wszystko, bo na dole można było dojrzeć białe, przezroczyste rajstopy, do których dobrała charakterystyczny element rodem z lat 80., czyli białe getry.

Z kolei Natasza Urbańska na czerwonym dywanie postawiła na niezwykle odważną stylizację, która idealnie wpisała się w klimat festiwalu i wieczornego show. Miała na sobie krótką, połyskującą sukienkę mini w kolorze głębokiego burgundu, uszytą z materiału w całości wyszywanego cekinami. Kreacja zwracała uwagę nie tylko blaskiem, ale przede wszystkim krojem - miała bardzo głęboki dekolt, który sięgał niemal do talii, oraz odsłonięte plecy, co nadało całości zmysłowego charakteru. Sukienka została dodatkowo asymetrycznie drapowana i wykończona lekkim trenem z jednej strony, co wprowadziło efekt glamour.

Top of The Top Sopot Festival 2025. TVN stawia na nostalgię

W tym roku stacja TVN postanowiła zaskoczyć widzów. Plotek dowiedział się, że na tegorocznym festiwalu Top of the Top pojawią się bowiem gwiazdy, które w przeszłości były już związane ze stacją. Choć oficjalnie nazwiska osób, które mają pojawiać się w wejściach na żywo, pozostają tajemnicą, nasz informator wskazał konkretnie na dawnych prowadzących "Dzień dobry TVN". Wszystko z powodu jubileuszu śniadaniówki, która w tym roku obchodzi dwudziestolecie. I faktycznie, na scenie festiwalu zjawili się już Marcin Prokop i Dorota Wellman. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.