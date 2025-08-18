Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Helena Vondrackova poruszyła fanów tuż przed Sopotem. "Nienawidzę, ale muszę"
Helena Vondrackova uświetni Top of the Top Sopot Festival 2025. Czeska wokalistka wykona największe hity, na które czekają Polacy. Co przekazała tuż przed startem wydarzenia?
Helena Vondrackova
KAPiF

Top of the Top Sopot Festival 2025 startuje 18 sierpnia i potrwa do 21 sierpnia. Na scenie zobaczymy mnóstwo gwiazd, a na samym początku imprezy Helenę Vondrackovą, która nie może się doczekać koncertu. W dniu wydarzenia nie brakuje prób w Operze Leśnej oraz wywiadów z wykonawcami. Gwiazda znalazła chwilę dla "Dzień dobry TVN", w którym postawiła na moment szczerości.

Zobacz wideo Kamiński skomentował hejtowanie Dody

Helena Vondrackova z nietypowym wyznaniem. Chodzi o utwór

Czeska gwiazda już dziewiąty raz występuje w Operze Leśnej. Z tym miejscem ma wyjątkowe wspomnienia, podobnie jak z polskim morzem. Fani z pewnością liczą na kultowy "Malovany dzbanku", który artystka ma w swoim sopockim repertuarze. Co ciekawe, nie podchodzi do wykonania utworu z ogromnym entuzjazmem. Jest wręcz przeciwnie. - Za każdym razem, gdy przyjeżdżam do Polski, nie mogę pominąć tej piosenki. Nienawidzę jej, ale muszę ją śpiewać - przekazała Vondrackova na antenie śniadaniówki TVN. Cieszy się jednak, że utwór zna każde pokolenie, co widać na festiwalach. - I młodzi ludzie, i dzieci - kiedy patrzę na publiczność, widzę, że wszyscy go znają. Nie wiem, jak to możliwe, ale tak jest - podsumowała radośnie. Warto zaznaczyć, że "Malovany dzbanku" był przełomem w karierze wokalistki. Przyniósł jej Bursztynowego Słowika na pierwszym Międzynarodowym Festiwalu Interwizji.

Helena Vondrackova zakochała się w przedsiębiorcy. To spowodowała spór w rodzinie

Bywa, że wybór sercowy może spowodować mieszane uczucia w rodzinie. Tego doświadczyła czeska gwiazda, której wybranek nie został zaakceptowany przez jej bliskich. Martin Michal jest nie tylko partnerem wokalistki, lecz także jej menedżerem. - Brat nie chciał, żebym wyszła za Martina, i to jest problem. Jest mi przykro, bo byliśmy wspaniałą rodziną, ale on nie akceptuje mojego męża. Nie rozumiem tego, przecież jestem z nim bardzo szczęśliwa - przekazała sama zainteresowana w jednym z dawnych wywiadów. Vondrackova postawiła na miłość i tworzy związek z przedsiębiorcą już ponad 20 lat. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w 2003 roku. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/10 Znany z ról Legolasa we Władcy Pierścieni i Willa Turnera w Piratach z Karaibów, Orlando Bloom pochodzi z:

Genialny quiz wiedzy ogólnej o gwiazdach udowodni, kto jest największym fanem. Wskaż, skąd pochodzą!
Popularne