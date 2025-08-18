To wielka niespodzianka dla fanów jednej z najpopularniejszych par w polskim internecie. Wersow i Friz ogłosili, że są już po ślubie. Para przez ostatnie dwa miesiące całkowicie zniknęła z mediów społecznościowych, co wywołało lawinę spekulacji. Teraz wszystko stało się jasne.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski wzięli ślub kościelny. "Wiara jest dla nas ważna. Tak zostaliśmy wychowani"

Wersow i Friz wzięli ślub. Ich historia trafi do kin

Jak się okazało, zakochani postanowili przeżyć ten wyjątkowy moment z dala od medialnego zgiełku. "Powiedzieliśmy sobie 'TAK'. Zniknęliśmy na dwa miesiące... bo chcieliśmy skupić się tylko na nas i naszej rodzinie. Powiedzieliśmy sobie "tak" i chcieliśmy to przeżyć z najbliższymi w najpiękniejszym miejscu na Ziemi. A teraz wracamy - szczęśliwsi niż kiedykolwiek" - napisali w mediach społecznościowych. To jednak nie koniec zaskakujących wieści. Ich udokumentowany ślub lub niebawem trafi do kin. "Już niedługo zobaczycie naszą historię na dużym ekranie" - czytamy. Za reżyserię filmu odpowiada Krystian Kuczkowski - twórca znany z takich dokumentów jak "Budda. Dzieciak '98", "Ania" czy "Krzysztof Krawczyk - całe moje życie".

W dalszej części wpisu podano szczegóły dotyczące daty premiery filmu. "To film nie tylko o tym jednym dniu, ale przede wszystkim o nas, o naszym związku. Premiera 'FRIZ & WERSOW. Miłość w czasach online' już 3 października w kinach. Miłość, która przetrwa każdy kadr, każdą burzę i każdą chwilę" - ogłosiło świeżo upieczone małżeństwo. Nie da się ukryć, że dla fanów Friza i Wersow to nie lada gratka.

Friz i Wersow wyprawili córce huczne urodziny

To nie pierwsza okazja do świętowania Friza i Wersow w ostatnich miesiącach. W czerwcu 2025 roku para influencerów wyprawiła roczek swojej córce, Mai. Całe wydarzenie miało bajkowy klimat - pełen kolorowych dekoracji, balonów, owoców i kwiatów. Motywem przewodnim były owoce i zwierzątka, które dziewczynka uwielbia. Na miejscu pojawił się m.in. biały dmuchany zamek i ogromna przezroczysta kula, do której można było wejść. Urodziny miały również formę balu przebierańców. Mała solenizantka została przebrana za Pszczółkę Maję. Wersow wybrała kostium arbuza, a Friz - rybki Nemo. Wśród gości, w tym wielu influencerów z Ekipy i Genzie, pojawiły się przebrania m.in. Spongeboba, misia i truskawki. Zdjęcia z imprezy urodzinowej zobaczysz tutaj: Córka Friza i Wersow ma już rok. Takiej imprezy urodzinowej nie powstydziłaby się Kim Kardashian.