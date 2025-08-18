Katarzyna Cichopek nie daje o sobie zapomnieć fanom. Ostatnio zrobiło się głośno przez sytuację z wakacji. W mediach dopiero co huczało od plotek na temat rzekomego ślubu Kurzajewskiego i Cichopek. Wszystko przez fotografie, które zamieścili w sieci. "My już po" - brzmiał tajemniczy opis. Podczas rozmowy z Plejadą zakochani od razu zdementowali plotki o ślubie. Teraz mieszane odczucia wywołał w internautach na pozór niewinny filmik w mediach społecznościowych. Nagranie podzieliło fanów.

REKLAMA

Zobacz wideo Serowska wspomniała o byciu macochą. Wtem opowiedziała, czy rozmawia z Cichopek

Katarzyna Cichopek opublikowała nowe nagranie. Nie była na nim sama. Fani zabrali głos

Katarzyna Cichopek aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ostatnio gwiazda opublikowała nagranie w sieci, na którym tańczy z radością do popularnego trendu. Nie była sama. Pokazała się z Maciejem Kurzajewskim, Edytą Herbuś i jej partnerem Piotrem Bukowieckim. "Do czego to casting?" - zapytała internautów w opisie. Co ciekawe, pod postem rozpętała się burza. Fani kobiety byli zachwyceni. "Nieważne do czego, ważne, że jest dobra zabawa, uwielbiam to poczucie rytmu i tańca", "Bije od was dobra energia i pozytyw", "Kasia skradła show" - pisali. Pojawiły się też komentarze pełne krytyki. "Porażka", "To nie jest zabawne", "Co za żenada" - czytamy. Co sądzicie?

Katarzyna Cichopek ma się czym chwalić. Tak na jej sukces zareagował Maciej Kurzajewski

Katarzyna Cichopek może być z siebie dumna. Niedawno się w zestawieniu 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce, który został przygotowany przez "Forbes" i IMM. Zachwycona aktorka wrzuciła nagranie, na którym pokazuje drogę do sukcesu. "Nie trzeba krzyczeć najgłośniej, by być słyszalnym. Wystarczy być sobą i robić to, co się kocha, uczciwie, autentycznie, na 100 proc." - czytamy. "PS. Od teraz mówcie do mnie najdroższa" - dodała. Nie da się ukryć, że cieszyła się z wycenienia swojej marki na 247,8 mln zł. Jej ukochany Maciej Kurzajewski od razu zabrał głos. "Kochanie, jesteś najlepsza" - podkreślił. ZOBACZ TEŻ: Cichopek i Kurzajewski wprost odpowiadają na doniesienia o ślubie. Zero złudzeń