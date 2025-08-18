W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla Onetu Polacy zdecydowanie wskazali, która z byłych pierwszych dam najlepiej zapisała się w ich pamięci. Zwyciężczyni zdeklasowała rywalki, zdobywając niemal połowę wszystkich głosów. Jesteście ciekawi wyniku?

REKLAMA

Zobacz wideo Miruć wspomina spotkanie z Jolantą Kwaśniewską. "Dama"

Polacy zdecydowali, która pierwsza dama była najlepsza. Kwaśniewska, Kornhauser-Duda czy Kaczyńska?

Jak wynika z sondażu, za najlepszą pierwszą damę w historii III RP uznano Jolantę Kwaśniewską, żonę byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Jej kandydaturę poparło aż 49,6 proc. ankietowanych. To wynik, którego żadna inna pierwsza dama nie była w stanie osiągnąć. Na drugim miejscu uplasowała się Maria Kaczyńska z wynikiem 14,1 proc., a podium zamknęła Agata Kornhauser-Duda, którą wskazało 6,7 proc. respondentów. Kolejne miejsca zajęły Danuta Wałęsa (3,6 proc.) oraz Anna Komorowska, która otrzymała zaledwie 1,9 proc. głosów.

Jolanta Kwaśniewska okazała się faworytką niezależnie od płci, wieku, wykształcenia czy miejsca zamieszkania respondentów. Największe poparcie zyskała wśród osób powyżej 50. roku życia – aż 59,4 proc. z nich wskazało właśnie ją. Co ciekawe, nawet wśród młodych dorosłych (poniżej 24 lat) cieszy się dużą popularnością. Mimo wyraźnej przewagi Kwaśniewskiej, 24,1 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać swojej faworytki. Sondaż przeprowadzono w dniach 12-13 sierpnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie 830 dorosłych Polaków metodą CAWI (ankieta internetowa).

Agata Kornhauser-Duda wróci do pracy w szkole? Kuratorium wyjaśnia

Po zakończeniu drugiej kadencji Andrzeja Dudy, Agata Kornhauser-Duda pożegnała się z funkcją pierwszej damy. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim nie kryła radości i żartobliwie zacytowała piosenkę: "To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść". Teraz pojawiły się pytania o jej dalsze plany - w szczególności, czy powróci do pracy jako nauczycielka języka niemieckiego w krakowskim liceum, gdzie pracowała przed objęciem roli pierwszej damy. Plotek skontaktował się w tej sprawie z Kuratorium Oświaty w Warszawie. "Decyzję o zatrudnieniu nauczyciela podejmuje dyrektor danej szkoły lub placówki oświatowej, nie kurator oświaty. Zgodnie z przepisami (art. 9 ustawy Karta Nauczyciela) stanowisko nauczyciela może zajmować osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Są one szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczyciela" - przekazał nam Andrzej Kulmatycki, dyrektor Wydziału Biuro Kuratora Oświaty.