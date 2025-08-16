Niebywałe, jakie zdjęcie wrzuciła Doda. Zero makijażu i zero pozowania

Doda wybrała się na wakacje do Hiszpanii, co chętnie relacjonuje na Instagramie. Niemal codziennie wrzuca nowe zdjęcia i nagrania, chwaląc się nie tylko pięknymi krajobrazami, ale i swoją figurą oraz stylówkami. Teraz jednak postanowiła zaskoczyć fanów - wrzuciła serię zdjęć, na których nie pozowała i nie miała makijażu. Tego jeszcze nie było!

Zobacz wideo Przyjaciółka Dody czy psychofanka? "Miałam ich sporo, niestety"

Doda w naturalnym wydaniu. Pokazała się bez makijażu

Każdy, kto śledzi poczynania Dody w sieci, doskonale zdaje sobie sprawę, że artystka uwielbia pozować do zdjęć, chętnie prezentuje swoje wytrenowane ciało i mocne makijaże. Tym razem zrobiła wyjątek i pokazała się obserwatorom w zupełnie innym i być może dla wielu nieznanym dotąd wydaniu.

"Kochani, ze względu na wasze liczne prośby w związku z niemożnością zniesienia mojej z**********i na zdjęciach z wakacji, wrzucam kilka niepozowanych 'zwykłych'" - napisała Doda w opisie do zdjęć. W dalszej części wpisu wyjaśniła, co przedstawiają fotografie. Na pierwszym zdjęciu, które dodała, możemy zobaczyć, jak siedzi w poczekalni u weterynarza w Hiszpanii. "Z psami jak z dziećmi, na urlopie zwłaszcza musi się o coś o*****ć" - napisała. Na drugim i trzecim zdjęciu można zobaczyć Dodę na plaży w koszuli, która nie należy do niej, oraz bez spodenek. Na czwartym zdjęciu koczuje na podłodze na lotnisku, czekając na opóźniony o dwie godziny samolot. "Nie sikamy solidarnie z psami" - dodała artystka.

Fani zasypali Dodę komentarzami. Oto co sądzą o jej naturalnych zdjęciach

Jak można było się spodziewać, takie nietypowe zdjęcia Dody wzbudziły ogromne emocje wśród fanów. Internauci natychmiast ruszyli do komentowania i zasypali artystkę komplementami. "Masz mega zdjęcia z wakacji i w ogóle wszystkie!", "Ale takie zdjęcia są najlepsze. Niech rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie biegał bez spodenek po plaży", "Te 'zwykłe' i tak niezwykłe", "Cudownie", "Królowa. Rozwaliłaś!" - pisali.

Co ciekawe, ostatnio gruchnęły plotki, że Doda wybrała się do Hiszpanii nie tylko w towarzystwie przyjaciół, ale i... tajemniczego partnera. Wszystko przez wpis właściciela obiektu, w którym artystka przebywa. "To wielka przyjemność gościć królową, polską piosenkarkę Dodę wraz z jej partnerem, przyjaciółmi i psami. Jesteśmy bardziej niż szczęśliwi, mogąc zapewnić im wspaniały, luksusowy i niezapomniany pobyt w naszym miejscu" - wspomniał właściciel obiektu. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.