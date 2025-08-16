Powrót na stronę główną
Niebywałe, jakie zdjęcie wrzuciła Doda. Zero makijażu i zero pozowania
Doda wrzuciła nowe zdjęcia na Instagram, zaskakując swoich fanów. Artystka postanowiła pokazać im bowiem zupełnie naturalne, niepozowane fotografie, na których nie miała grama makijażu.
Doda
KAPIF

Doda wybrała się na wakacje do Hiszpanii, co chętnie relacjonuje na Instagramie. Niemal codziennie wrzuca nowe zdjęcia i nagrania, chwaląc się nie tylko pięknymi krajobrazami, ale i swoją figurą oraz stylówkami. Teraz jednak postanowiła zaskoczyć fanów - wrzuciła serię zdjęć, na których nie pozowała i nie miała makijażu. Tego jeszcze nie było!

Zobacz wideo Przyjaciółka Dody czy psychofanka? "Miałam ich sporo, niestety"

Doda w naturalnym wydaniu. Pokazała się bez makijażu

Każdy, kto śledzi poczynania Dody w sieci, doskonale zdaje sobie sprawę, że artystka uwielbia pozować do zdjęć, chętnie prezentuje swoje wytrenowane ciało i mocne makijaże. Tym razem zrobiła wyjątek i pokazała się obserwatorom w zupełnie innym i być może dla wielu nieznanym dotąd wydaniu.

"Kochani, ze względu na wasze liczne prośby w związku z niemożnością zniesienia mojej z**********i na zdjęciach z wakacji, wrzucam kilka niepozowanych 'zwykłych'" - napisała Doda w opisie do zdjęć. W dalszej części wpisu wyjaśniła, co przedstawiają fotografie. Na pierwszym zdjęciu, które dodała, możemy zobaczyć, jak siedzi w poczekalni u weterynarza w Hiszpanii. "Z psami jak z dziećmi, na urlopie zwłaszcza musi się o coś o*****ć" - napisała. Na drugim i trzecim zdjęciu można zobaczyć Dodę na plaży w koszuli, która nie należy do niej, oraz bez spodenek. Na czwartym zdjęciu koczuje na podłodze na lotnisku, czekając na opóźniony o dwie godziny samolot. "Nie sikamy solidarnie z psami" - dodała artystka.

Zobacz Dodę w naturalnym wydaniuOtwórz galerię

 Fani zasypali Dodę komentarzami. Oto co sądzą o jej naturalnych zdjęciach

Jak można było się spodziewać, takie nietypowe zdjęcia Dody wzbudziły ogromne emocje wśród fanów. Internauci natychmiast ruszyli do komentowania i zasypali artystkę komplementami. "Masz mega zdjęcia z wakacji i w ogóle wszystkie!", "Ale takie zdjęcia są najlepsze. Niech rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie biegał bez spodenek po plaży", "Te 'zwykłe' i tak niezwykłe", "Cudownie", "Królowa. Rozwaliłaś!" - pisali. 

Co ciekawe, ostatnio gruchnęły plotki, że Doda wybrała się do Hiszpanii nie tylko w towarzystwie przyjaciół, ale i... tajemniczego partnera. Wszystko przez wpis właściciela obiektu, w którym artystka przebywa. "To wielka przyjemność gościć królową, polską piosenkarkę Dodę wraz z jej partnerem, przyjaciółmi i psami. Jesteśmy bardziej niż szczęśliwi, mogąc zapewnić im wspaniały, luksusowy i niezapomniany pobyt w naszym miejscu" - wspomniał właściciel obiektu. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

 

 

