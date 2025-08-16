Tom Cruise odmówił przyjęcia nagrody od Donalda Trumpa. Tak się tłumaczy

Tom Cruise od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Hollywood. Zagrał m.in. w serii filmów "Mission Impossible", a także "Top Gunie", "Raporcie mniejszości" czy "Vanilla Sky". Nie da się ukryć, że ma już ugruntowaną pozycję w branży. W tym roku aktor miał być jedną z gwiazd, która zostanie uhonorowana podczas gali wręczenia nagród Kennedy Center Honors. Jak informują amerykańskie media, Cruise odmówił udziału w wydarzeniu.

Tom Cruise nie pojawi się na wydarzeniu, który zorganizował Donald Trump

Nagroda Kennedy Center Honors jest wręczana od 1978 roku. Donald Trump twierdzi, że w tym roku bardzo zaangażował się w organizację ceremonii, którą sam poprowadzi. Polityk, jak cytował "The Washington Post", zaznaczył, że to on podejmował decyzje. p Powiedziałbym, że byłem zaangażowany w 98 procentach. Wszystkie decyzje przechodziły przeze mnie - mówił prezydent Stanów Zjednoczonych podczas wydarzenia w Kennedy Center's Hall of Nations, kiedy ogłaszano listę laureatów nagrody. Według informacji, które podał amerykański dziennik, Tom Cruise miał odebrać wyróżnienie na wydarzeniu, ale się na nim nie zjawi. Podobno problemem jest "konflikt harmonogramu", który nie pozwoli mu na wzięcie udziału w ceremonii, która odbędzie się 7 grudnia.

Nagrodę Kennedy Center Honors wręcza się za całokształt twórczości i wkład w kulturę amerykańską. W tym roku wyróżnieni zostaną: Sylvester Stallone, zespół rockowy KISS, piosenkarze Gloria Gaynor i George Strait, a także gwiazda Broadwayu Michael Crawford.

Tom Cruise zostanie wyróżniony honorowym Oscarem

W ciągu całej kariery Cruise był czterokrotnie nominowany do Oscara. Za pierwszoplanowe role w filmach: "Urodzony czwartego lipca", "Jerry Maguire" oraz drugoplanową rolę w "Magnolii", a także jako producent "Top Gun: Maverick". Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przekazała, że 63-letni aktor otrzyma honorowego Oscara podczas gali Governors Awards 2025, która odbędzie się 16 listopada. Na tegorocznym wydarzeniu wyróżnieni zostaną także: aktorka Debbie Allen i scenograf Wynn Thomas. Dolly Parton ma otrzymać Nagrodę Humanitarną Jean Hersholt.