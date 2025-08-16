6 sierpnia Andrzej Duda po dziesięciu latach opuścił Pałac Prezydencki na rzecz Karola Nawrockiego. Były prezydent wraz z żoną przeniósł się do apartamentu w Krakowie i cieszy się z wolnego czasu. Niedawno w mediach społecznościowych chwalił się odpoczynkiem na łonie natury. Duda ma też teraz moment, aby zająć się bardziej przyziemnymi sprawami, takimi jak m.in. zmiana zdjęcia profilowego. Niestety, wybrana przez niego fotografia może nie zagościć tam na długo.

Andrzej Duda zmienił zdjęcie profilowe. Niestety, nie podoba się Agacie

Zmianą zdjęcia Andrzej Duda pochwalił się na X 15 sierpnia. Polityk pozuje na nim na tle białej ściany w czarnej koszuli i w okularach z ciemnymi oprawkami. "Nowe profilowe" - podpisał krótko post. Na wpis byłego prezydenta zareagował Jakub Szymczuk, który do 2024 roku pełnił rolę jego oficjalnego fotografa. "15 sierpnia 2025, po ponad 10 latach Andrzej Duda zmienia zdjęcie, które mu zrobiłem na koniec 2014 roku, z tego, co pamiętam" - napisał. Były prezydent pospieszył z odpowiedzią. "Wygląd mi się 'trochę' zmienił przez te 10 lat, Panie Jakubie. Co tu kryć. Potrzebna była zmiana" - zaczął. Duda dodał jednak, że nie spotkała się ona niestety z pozytywną reakcją żony.

To nowe nie bardzo podoba się Agacie. Możliwe, że będzie jeszcze kolejna szybka zmiana. Zdanie żony ma znaczenie! Pozdrawiam z Krakowa!

- napisał.

Andrzej Duda ujawnia, dlaczego jego żona nie udzielała się publicznie

Andrzej Duda podsumował swoje dwie kadencje w książce "To ja. Andrzej Duda". Wspomniał o tym, dlaczego jego żona niechętnie publicznie zabierała głos. "Żona nigdy nie popierała mojej kariery w polityce. A już na pewno nie widziała siebie w tym wszystkim, więc sprawa była naprawdę trudna" - przekazał były już prezydent. "Decyzja Agaty o nieudzielaniu się w mediach była świadoma i przemyślana. (...) Po pierwsze - z przykrych doświadczeń jeszcze z czasów kampanii. (...) Moja żona ma swoje poglądy i choć w oczywisty sposób utożsamia się je z moimi, w rzeczywistości czasami bywają rozbieżne. Jest w wielu sprawach mniej konserwatywna ode mnie"