Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak pojawili się w piątek 15 sierpnia w Mrągowie, gdzie poprowadzili Festiwal Weselnych Przebojów w Polsacie. Na scenie w roli drugiej pary prowadzących mogliśmy także zobaczyć Marcelinę Zawadzką i Stanisława Karpiel-Bułeckę. Sporo uwagi przyciągnął jednak pierwszy duet, gdyż w pewnym momencie wydarzenia doszło do dość nieoczekiwanej sytuacji z ich udziałem.

REKLAMA

Zobacz wideo Elżbieta Romanowska ocenia udział Rafała Maseraka w roli jurora w "Tańcu z Gwiazdami". "Jestem na niego skazana do końca życia"

Elżbieta Romanowska skradła buziaka Rafałowi Maserakowi. Publiczność była w szoku!

Festiwal w Mrągowie trwa aż dwa dni od 15 do 16 sierpnia. Pierwszego wieczora zebrani goście mieli okazję posłuchać największych przebojów m.in. zespołu Pectus, Boys, Rafała Brzozowskiego, Czerwonych Gitar, Urszuli, Majki Jeżowskiej, Czadomana oraz Ronniego Ferrari. Prowadzeniem imprezy nie zawiedli również prezenterzy, których w mediach społecznościowych zachwalają internauci. W pamięci widzów zapadnie jednak przede wszystkim moment, w którym nieoczekiwanie Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak pocałowali się na wizji.

Duet prowadzących dyskutował na scenie na temat rocznicy ślubu, a wtórująca ich rozmowie publiczność zaczęła wołać do prezenterów "gorzko, gorzko". W tym momencie Romanowska i Maserak postanowili zaskoczyć widownię i faktycznie się pocałowali. Tę chwilę na pewno zapamiętamy jeszcze na długo!

Elżbieta Romanowska i Rafał MaserakOtwórz galerię

Internauci nie mogą wyjść z podziwu. Ich komentarze na temat Elżbiety Romanowskiej są jednogłośne

Pod postami z festiwalu w mediach społecznościowych Polsatu pojawiło się wiele komentarzy internautów. Jak się okazało, większość z nich dotyczy Elżbiety Romanowskiej. Fani nie kryją zachwytu nad wyglądem gwiazdy oraz jej kreacją tego wieczoru. "Ślicznie pani wygląda", "Pani Ela piękna kobieta z dużym poczuciem humoru, pięknie", "Śliczna sukienka, pani Elu", "Elunia, wyglądasz przepięknie i mega zjawiskowo", "Pięknie wygląda Elunia" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów życzliwych użytkowników. Część internautów oceniła także duet Romanowska-Maserak. "Uwielbiam ich razem", "Kocham was!" - pisały inne fanki na Instagramie.