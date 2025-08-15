Żona Krzysztofa Bosaka jest w ciąży. Powitają na świecie czwarte dziecko

Karina Bosak jest posłanką z ramienia Konfederacji. Polityczka i jej mąż Krzysztof Bosak wychowują trójkę dzieci: Artura Maksymiliana, Daniela Ksawerego i Emilię Marię. Już wkrótce na świat przyjdzie ich czwarta pociecha, co przekazała posłanka w mediach społecznościowych.

Karina Bosak przekazała ważną wiadomość. "Cieszymy się jeszcze z jednego względu"

Karina Bosak opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcie z mężem Krzysztofem i dziećmi. Jak się okazuje, politycy wybrali się na urlop. "Tym razem podróżujemy na południe od Polski, jedziemy, gdzie nas oczy poniosą, gdzie się nam spodoba i pozwolą możliwości. Dziś Słowacja i Węgry. Cieszymy się i regenerujemy siły!" - zaczęła w opisie. Karina Bosak wyjawiła także, że ich rodzina wkrótce się powiększy. "Cieszymy się jeszcze z jednego względu. W te wakacje wyjeżdżamy już w większym składzie, bo po Nowym Roku nasza rodzina się powiększy! To chyba dobry moment, by się tym podzielić. Już się nie możemy doczekać" - napisała. Pod postem zaroiło się od gratulacji. "Wspaniałego wypoczynku i gratulacje", "Wszystkiego dobrego. Gratulacje" - czytamy na instagramowym profilu posłanki.

Karina Bosak jest przeciwniczką aborcji. Wspomniała o swoich dzieciach. "Wiem, jakie to jest poświęcenie..."

Karina Bosak otwarcie mówi o tym, że nie popiera aborcji. - My, kobiety i mężczyźni, broniący prawa do życia, chcemy poważnego traktowania kobiet, ich potrzeb, kiedy zachodzą w ciążę i stają się matkami. Lepszej jakości i dostępności opieki zdrowotnej, wsparcia psychologicznego oraz pomocy w zakresie opieki nad dzieckiem, szczególnie gdy okaże się, że może być niepełnosprawne lub poważnie chore - mówiła w Sejmie w 2024 roku. Wspomniała także o swojej rodzinie. - Cała dyskusja jest mi niezwykle bliska. Jako matka trójki małych dzieci, jako kobieta, która weszła do Sejmu parę dni przed porodem, i która w tej izbie, przy was, karmiła noworodka, wiem, jakie to jest poświęcenie: być matką i jak często może to się wydawać nie do pogodzenia z innymi planami życiowymi - dodała.