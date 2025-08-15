Agnieszka Kaczorowska powróciła do "Tańca z gwiazdami" i w minionej edycji dotarła w duecie z Filipem Gurłaczem do finału, gdzie ostatecznie pokonali ich Maria Jeleniewska - Jacek Jeschke. Już wiadomo, że celebrytka pojawi się w najnowszej odsłonie programu, a według naszych informacji jej partnerem będzie nie kto inny jak Marcin Rogacewicz. Od dłuższego czasu mówi się, że ta dwójka ma się ku sobie. W najnowszym wywiadzie Kaczorowska została o to zapytana.

Agnieszka Kaczorowska zapytana o relację z Marcinem Rogacewiczem. Dobitna reakcja

W mediach mówi się o tym, że Kaczorowską i Rogacewicza ma łączyć "coś więcej". Nie dziwi więc, że na fali popularności aktora, która wynika z podsycanych plotek, producenci zaproponowali mu angaż w "Tańcu z gwiazdami". Plotek ustalił, że to właśnie ze wspomnianą celebrytką stworzy parę w programie. Miszczak został zapytany na ramówce Polsatu o kwestię potencjalnej relacji Kaczorowskiej i Rogacewicza oraz o to, to było kryterium doboru par w programie. Sam dyrektor programy stwierdził, że go to nie interesuje. Jak na to zareagowała celebrytka? - Ja myślę, że w ogóle powinniśmy oddzielić życie prywatne od zawodowego - stwierdziła w rozmowie ze Światem Gwiazd. - Rozmawiajmy o programie, o wszystkim, co jest tworzone do programu, na parkiet, a mniej o tym, co prywatne. Dajmy sobie trochę przestrzeni, wolności życia - dodała.

Agnieszka Kaczorowska dostała podwyżkę. Tak się do tego odniosła

Jak poinformował portal Pudelek, Kaczorowska w nowym sezonie dostanie rzekomo jeszcze więcej pieniędzy. - Zaproponowali w docenieniu za ostatnie osiągnięcia w programie, że zaokrąglą jej gażę z dziewięciu do dziesięciu tysięcy złotych za odcinek. Ona sama nie śmiała nawet prosić o jakiekolwiek negocjowanie kontraktu, bo wie, że są osoby, które tam zarabiają o wiele mniej, więc taki gest bardzo ją ucieszył - powiedział informator portalu. Jak na te doniesienia zareagowała Kaczorowska? - Ja uważam, że i pieniądze, i miłość, i władza lubią ciszę - powiedziała dziennikarzowi Świata Gwiazd. - I fajnie by było, gdyby w tym świecie dziennikarskim również te przestrzenie ciszę dostały. Bo tam, gdzie jest miłość, to mi moje przestrzenie życiowe pokazały, lepiej ciszej niż głośniej. Pieniądze też zdecydowanie lubią mieć tę przestrzeń i nie należy o tym gadać - dodała.