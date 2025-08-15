Rafał Maślak należy do grona gwiazd, które chętnie pokazują w mediach społecznościowych swoje codzienne życie. Model często udostępnia zdjęcia i relacje z rodziną - żoną Kamilą oraz dwójką dzieci, Maksymilianem i Michaliną. Jak się okazało, w dzień siódmej rocznicy ślubu pary ich grono powiększyło się o nowego członka! Maślak wszystko opisał na Instagramie.

Zobacz wideo Rafał Maślak bawi się z dziećmi. Fani krytykują

Rafał Maślak przekazał wieści o powiększeniu rodziny! "Ja zawsze byłem na nie, a dziś..."

W czwartek 14 sierpnia Maślak obchodził z żoną siódmą rocznicę ślubu. Właśnie na tę okazję model postanowił zrobić ukochanej prezent i przyjechać do domu z nowym członkiem rodziny - szczeniakiem rasy owczarka australijskiego. "Wczoraj świętowałem z Kamilą rocznicę ślubu. Nie wie, że ma jeszcze dostać prezent o którym rozmawiamy już odkąd przeprowadziliśmy się do nowego domu. Ja zawsze byłem na nie, a dziś… Poznajcie Blue!" - napisał na InstaStories Maślak, prezentując przy tym pieska.

Na następnych InstaStories możemy zobaczyć, jak celebryta przynosi do domu szczeniaka oraz jak jego żona reaguje na prezent. Kobieta nie kryła zaskoczenia i omal się nie rozpłakała. Później Maślak udostępnił również nagranie z momentu, gdy Blue poznał dotychczasowego jedynego psa rodziny - suczkę Tequilę.

Rafał Maślak z nowym członkiem rodzinyOtwórz galerię

Rafał Maślak niedawno zakończył urządzanie ogrodu. Tu tutaj będą bawić się jego pupile

Przypomnijmy, że Maślak mieszka z rodziną w nowoczesnym, przestronnym domu z pokaźnym ogrodem. Urządzanie przestrzeni dookoła willi celebryta zajęło mu jedna sporo czasu. Pod koniec lipca udostępnił post, w którym mógł wreszcie pochwalić się efektem końcowym. "To było epickie wydarzenie! Nie obyło się bez drobnych wypadków, całe szczęście, że nie uczestniczyli w tym ludzie, tylko sprzęt. Cieszę się, że miałem z kim świętować stworzenie wymarzonego ogrodu, bo to jest dla mnie najważniejsze" - napisał pod rolką Maślak, odnosząc się do faktu, iż wyprawił nawet imprezę z okazji zakończenia robót w ogrodzie. Kadry z domu modela znajdziecie w galerii w artykule: "Maślak wykończył ogród. Jest tak epicki, że aż uczcił to imprezą".