Cichopek ogłosiła sukces i nagle zniknęła. Kadr Kurzajewskiego zdradza wszystko
Katarzyna Cichopek trafiła na listę 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Uradowana pochwaliła się tym faktem, a następnie zniknęła z mediów społecznościowych. Jej ukochany przerwał milczenie. Wyjawił, co robią.
Cichopek nagle zniknęła. Wtem takie zdjęcie udostępnił Kurzajewski
Katarzyna Cichopek od dłuższego czasu zwraca uwagę mediów. Największe zainteresowanie zdecydowanie wzbudza jej związek z Maciejem Kurzajewskim. Niedawno para podsycała plotki, jakoby byliby już małżeństwem. Celebrytka opublikowała zdjęcie w białej sukni i napisała "my już po". Później podkreślali, że gdyby wzięli ślub, jasno by to zakomunikowali. Gwiazda została wyróżniona, czym pochwaliła się swoim obserwatorom i nagle na jej profilach zapadła cisza, którą jednak przerwała po dłuższej nieobecności. 

Katarzyna Cichopek była cały czas aktywna w sieci. Wtem zniknęła. Jest wielki powrót 

Aktorka, którą większość kojarzy z roli Kingi w "M jak miłość", od dłuższego czasu chętnie dzieliła się z fanami tym, co robi w prywatnym czasie. Pojawiały się liczne filmiki z Maciejem Kurzajewskim, a także kadry ze wspólnych wakacji. Cichopek pochwaliła się faktem, że znalazła się w zestawieniu 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Ranking został przygotowany przez "Forbes" i IMM. Cieszyła się z faktu, że jej markę wyceniono na 247,8 mln zł. "Nie trzeba krzyczeć najgłośniej, by być słyszalnym. Wystarczy być sobą i robić to, co się kocha, uczciwie, autentycznie, na 100 proc." - napisała w poście na Instagramie. "PS. Od teraz mówcie do mnie najdroższa" - dodała.

Po dodaniu tego wpisu gwiazda zniknęła! Dla wielu mogło być to zaskakujące, zważywszy na to, że Cichopek była bardzo aktywna na swoim profilu w mediach społecznościowych. Przez tydzień nie zamieszczała nowych treści, co mogło z pewnością zmartwić jej fanów. 15 sierpnia w końcu pokazała się w sieci. Zobaczyliśmy, że udała się na przejażdżkę rowerową z ukochanym

 

Katarzyna Cichopek zablokowała narzeczoną Hakiela. Serowska się odgryzła 

Dominika Serowska udzieliła wywiadu portalowi Jastrząb Post, w którym jasno dała do zrozumienia, że nie ma dostępu do konta Cichopek na Instagramie. Jak podkreśliła ukochana Hakiela, nie interesowała się życiem aktorki. - Ktoś mi kiedyś coś podesłał z profilu Katarzyny, ale niestety nie otworzył mi się [jej profil - przyp. red.], więc podejrzewam, że jestem zablokowana. Ale nigdy jej nie obserwowałam, bo mnie nie interesowała jej osoba w żadnym aspekcie. Chyba niewiele tracę, bo i tak tego nie oglądałam - wyjawiła Serowska. 

