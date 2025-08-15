Jeff Bezos przekazał tragiczną wiadomość w mediach społecznościowych. Mama miliardera nie żyje. Kobieta zmarła w wieku 78 lat. Jackie Bezos chorowała na demencję. Założyciel Amazona opublikował na Instagramie wzruszający post. Pożegnał swoją rodzicielkę. "Po długiej walce z demencją, odeszła dzisiaj (14 sierpnia), otoczona przez tak wielu z nas, którzy ją kochali - jej dzieci, wnuki i mój tata. Wiem, że poczuła naszą miłość w tych ostatnich chwilach. Wszyscy mieliśmy szczęście, że byliśmy w jej życiu. Trzymam ją w moim sercu na zawsze" - czytamy w smutnym wpisie.

Tragiczne wieści z domu Jeffa Bezosa. Założyciel Amazona jest w żałobie

Jeff Bezos opublikował wzruszające słowa na temat mamy. Jackie Bezos urodziła się 29 grudnia 1946 roku. Zmarła 14 sierpnia 2025 roku. Miliarder opisał historię jej życia na licznych slajdach w poście, podkreślając, że Jackie była niezwykle dobrą osobą, która bardzo go wspierała. "Jej dorosłość zaczęła się nieco wcześnie, gdy została moją mamą w wieku 17 lat. To nie mogło być łatwe, ale jej się udało. Ogromnie mnie kochała, kilka lat później przyprowadziła mojego wspaniałego tatę do naszej ekipy, a potem dodała moją siostrę i brata do listy osób, których kochała, pilnowała i odżywiała. Do końca życia lista osób, do kochania nigdy nie przestała rosnąć. Zawsze dawała o wiele więcej, niż kiedykolwiek chciała" - napisał Jeff Bezos.

Jeff Bezos opublikował wzruszający wpis. Spływają kondolencje

Jeff Bezos otrzymał mnóstwo miłych słów od internautów. Głos zabrała też jego żona, Lauren Sanchez. "Będziemy bardzo za nią tęsknić. Kocham cię" - napisała pod postem męża. "Była tak wyjątkowa i tak kochana. Takie dziedzictwo życiowe twoja rodzina będzie pielęgnować na zawsze. Kocham was wszystkich", "Będzie patrzeć na was z nieba", "Najgłębsze kondolencje. To piękny hołd dla dobrze przeżytego życia", "Tak mi przykro, Jeff" - czytamy w komentarzach. Prawie dziewięć tysięcy internautów przekazało swoje wsparcie pod postem miliardera. ZOBACZ TEŻ: To tu odbył się ślub Bezosa. Mieszkaniec Wenecji wyjawił mi całą prawdę