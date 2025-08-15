Michał Czernecki należy do grona popularnych aktorów serialowych, filmowych i teatralnych. Wykształcenie zdobył w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego. Teraz postanowił ocenić i podsumować aktorów, którzy grają w różnych produkcjach bez wykształcenia. Nie ukrywa, co o nich sądzi.

Zobacz wideo "Z punktu widzenia aktorskiego nie można chcieć więcej". Rozmowa z Michałem Czerneckim na planie filmu "Skołowani"

Michał Czernecki ostro o aktorach bez wykształcenia. Wszystko przez jedną rzecz

Michał Czernecki w rozmowie ze Światem Gwiazd odniósł się do aktorów, którzy grają bez formalnego wykształcenia. Zwrócił uwagę, że to może być niemała przeszkoda zwłaszcza w teatrze. Jego zdaniem aktor, który nie doświadczył nauki w szkole teatralnej, nie ma szans poradzić sobie na teatralnych deskach. - Myślę, że przestrzeń filmu czy serialu jest dostępniejsza dla osób, które szkoły nie skończyły, bo nie są w jednej czy dwóch propozycjach, w których "grają", w cudzysłowie, że one dadzą sobie radę, natomiast ostateczną weryfikacją dla mnie jest teatr. Osoba, która nie przeszła tego wielopoziomowego i naprawdę wyczerpującego czteroletniego treningu, jakim jest szkoła teatralna, nie da sobie w teatrze rady. (...) Ta przestrzeń powinna być zarezerwowana dla zawodowych aktorów, czyli dla nas - wyznał.

Michał Czernecki jest również zdania, że popularność w social mediach nie przekłada się na popularność na dużym ekranie. Zwrócił też uwagę, że nieprofesjonalni aktorzy często wybierają łatwy i szybki zarobek, zamiast dużych i gorzej opłacanych ról. - To nas różni, że ktoś na podstawie scenariusza, mówiąc o aktorach niezawodowych, nie używając konkretnych nazwisk, że jest w stanie włożyć siebie w tę historię, ale to nie będzie postać, tylko ta osoba - podsumował.

Michał Czernecki będzie pląsał w "Tańcu z gwiazdami". Wiadomo, z kim

Nie jest tajemnicą, że jesienią zobaczymy Michała Czerneckiego w nowym sezonie "Tańca z gwiazdami". 8 sierpnia wyszło na jaw, że jego partnerką taneczną będzie Julia Suryś. W rozmowie z Plotkiem tancerka zdradziła kilka słów tuż po ogłoszeniu jej pary. - Jestem bardzo podekscytowana faktem, że w tej edycji moim partnerem będzie Michał Czernecki. Śledzę jego twórczość: świetny aktor - przyznała Suryś. Tancerka nie ukrywa, że ma wobec tej edycji konkretne zamiary. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.