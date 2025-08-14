W czwartek, 14 sierpnia Telewizja Polska przekazała wieści o zakończeniu programu "Cudowne lata", który prowadziła Barbara Kurdej-Szatan. Ta wiadomość zainspirowała Małgorzatę Opczowską do napisania wyjątkowo kąśliwego komentarza. "Jak mi nie przykro" - brzmiała jego treść. Teraz Barbara Kurdej-Szatan zabrała głos.

Barbara Kurdej-Szatan reaguje na złośliwości Opczowskiej. Takich słów nikt się nie spodziewał

Małgorzata Opczowska w rozmowie z nami dolała oliwy do ognia, gdy spytaliśmy ją o powód jej złośliwego komentarza. - Ten mój emocjonalny komentarz jest niczym w porównaniu z tym, jak pani Kurdej-Szatan nazwała naszych dzielnych chłopców ze Straży Granicznej - wyjaśniła nam Małgorzata Opczowska. Zapytaliśmy Barbarę Kurdej-Szatan, jak odebrała te słowa.

Aktorka zaskoczyła wyznaniem. - A pani Opczowskiej kompletnie nie znam, nie widziałam jej nigdy ani prywatnie, ani zawodowo, ani na ekranie, więc nic na jej temat nie powiem i komentować tym bardziej nie będę - powiedziała nam.

Barbara Kurdej-Szatan o zakończeniu emisji swojego programu. "Już się przyzwyczaiłam"

Przy okazji Barbara Kurdej-Szatan odniosła się do zakończenia emisji "Cudownych lat". - Wydaje mi się, że program był zbyt kosztowny, każdy odcinek zaszczycało mnóstwo gwiazd i zespołów i może to był powód zakończenia? Na pewno była to i dla mnie, i dla całej ekipy przepiękna przygoda! Już się przyzwyczaiłam w swym zawodzie, że projekty przychodzą i odchodzą - wyznała Barbara Kurdej Szatan.

Aktorka dodała również, że miała propozycję udziału w innym programie rozrywkowym TVP, ale zdjęcia miały odbyć się teraz, gdy jest w trakcie intensywnych prób w Gdyni do własnej produkcji teatralnej. Premiera ma się odbyć 22 sierpnia, a Barbara Kurdej-Szatan nie ukrywa, że projekt jest dla niej bardzo ważny. - Zapraszam na mój spektakl inspirowany tajemniczym życiem zapomnianej gwiazdy kina międzywojennego Iny Benity "Ina. Wolisz, kiedy się śmieję", w którym po raz pierwszy pojawimy się na scenie razem z moją siostrą Kasią, a historia bardzo intrygująca i ważna! - wyznała nam Barbara Kurdej-Szatan.