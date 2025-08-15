Kurska rozpoczyna batalię z TVP. Zapowiada zawiadomienie prokuratury

Telewizja Polska zrezygnowała z organizacji tradycyjnej konferencji ramówkowej. Oficjalnym powodem mają być oszczędności i zmiana strategii promocyjnej. Jednak według nieoficjalnych informacji portalu Świat Gwiazd za decyzją może stać brak mocnych nowości programowych, które mogłyby zainteresować media i widzów. To wywołało ostrą reakcję Joanny Kurskiej.

Joanna Kurska zawiadamia prokuraturę. Brak konferencji ramówkowej TVP i kontrowersje wokół Kingi Dobrzyńskiej

Joanna Kurska w rozmowie ze "Światem Gwiazd" nie przebierała w słowach, oceniając działania Kingi Dobrzyńskiej, byłej szefowej "Pytania na śniadanie". - Zaorała "Pytanie na śniadanie", program, który przez ponad 20 lat był gigantem, wydawało się, że nie można go zepsuć, miał wierną publiczność i stabilną pozycję - stwierdziła Kurska. Co więcej, według ustaleń portalu w ramówce TVP miały pojawić się dwa formaty, za które odpowiada Dobrzyńska, jednak rzekomo nie wywiązała się z terminu dostarczenia pilotażowych odcinków.

W związku z tym Kurska zapowiedziała właśnie oficjalne zawiadomienie do prokuratury. - Składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 296 § 1 i 3 Kodeksu karnego przez Kingę Dobrzyńską i władze Telewizji Polskiej - poinformowała w rozmowie ze "Światem Gwiazd". Według Kurskiej niejasne decyzje personalne i brak przejrzystości w wydatkowaniu publicznych środków wymagają wyjaśnienia przez organy ścigania. - Jednocześnie informuję, że biuro prasowe Telewizji Polskiej S.A. odmawia udzielania odpowiedzi na pytania dziennikarzy w tej sprawie, co uniemożliwia opinii publicznej uzyskanie rzetelnych informacji o wydatkowaniu środków publicznych i potwierdza konieczność przeprowadzenia ustaleń przez prokuraturę - podsumowała.

Przestępstwo z art. 296 § 1 i 3 Kodeksu karnego dotyczy nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w zakresie spraw majątkowych lub działalności gospodarczej, skutkującego znaczną szkodą majątkową lub szkodą w wielkich rozmiarach. W § 1 sprawca musi działać umyślnie, natomiast § 3 odnosi się do sytuacji, gdy szkoda wyrządzona jest wielu wierzycielom.

Telewizja Polska zabrała głos w sprawie Kingi Dobrzyńskiej

"Świat Gwiazd" skierował oficjalne zapytanie do rzecznika prasowego Telewizji Polskiej, dotyczące produkcji realizowanych przez Kingę Dobrzyńską. Doczekano się odpowiedzi w tej sprawie. "Wrócimy z odpowiedzią w przedmiotowej sprawie w przyszłym tygodniu" - czytamy. Redakcja Plotka również wysłała pytanie w tej sprawie do rzecznika TVP, ale do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.