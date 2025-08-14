Klaudii Halejcio nikomu przedstawiać nie trzeba. Z show-biznesem jest bowiem związana od 30 lat - karierę zaczęła w wieku zaledwie czterech lat. Na swoim koncie ma role serialowe, filmowe czy teatralne, a największą popularność bez wątpienia przyniosła jej rola w serialu "Złotopolscy". Klaudia Halejcio w końcu postanowiła zostać tylko influencerką i teraz regularnie publikuje różnego rodzaju (również reklamowe) skecze. W czwartek, 14 sierpnia, Klaudia Halejcio podzieliła się z fanami wiadomością o porządkach w swojej, jak i córki szafie. Aktorka robi bowiem wyprzedaż ubrań i zabawek. Ceny jednak szokują.
Klaudia Halejcio pracuje na Instagramie, więc codziennie raczy fanów nowymi zdjęciami i nagraniami. Tym razem ogłosiła im, że wyprzedaje swoje ubrania, buty i dodatki, a także ubrania i zabawki córki Nel. Wszystkie rzeczy wrzuciła na popularną platformę sprzedażową i zaprezentowała fanom, jak pakuje pierwsze paczki.
"Będziemy dokładać. Zazwyczaj robię jedną turę, później wrzucam jeszcze kolejne rzeczy tak, żeby wyrobić się z pakowaniem. Zapraszam, bo będą różne, różniaste rzeczy!" - ogłosiła Klaudia Halejcio. Przeglądając ofertę na profilu Klaudii Halejcio, można zauważyć, że popłynęła z cenami. Białe spodnie z jej kolekcji można kupić za 300 złotych, szary sweterek za 240 złotych, sukienkę-tubę za 450 złotych, a delikatne sandałki za 1200 złotych. Zabawki po Nel też do tanich nie należą - brązowego misia kupicie za 400 złotych, a białego za 390 złotych. Kupicie?
Klaudia Halejcio nie ma przed fanami żadnych tajemnic, więc nic dziwnego, że pokazała im nawet pokój swojej czteroletniej córki. Pokój dziewczynki urządzony jest w bardzo przytulnym i bajkowym stylu, z dominującą kolorystyką pastelowego różu, bieli oraz beżu. Wnętrze sprawia wrażenie idealnego miejsca dla małej księżniczki. Białe łóżeczko ma formę małego domku z baldachimem i dekoracyjnymi poduszkami w jasnych kolorach. Nad łóżkiem znajdują się balony, które nadają wnętrzu bajkowego klimatu. Przy suficie zawieszono różową tkaninę do zabawy i ćwiczeń akrobatycznych. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.
