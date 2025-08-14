Nelly Furtado spotkała się z polskimi fanami. Ukryła twarz pod maseczką

Po 12 latach nieobecności Nelly Furtado wróciła na polską scenę muzyczną. W ramach trasy promującej jej najnowszy album zatytułowany "7", który ukazał się w 2024 roku, kanadyjska piosenkarka odwiedziła Poznań. Dla wielu słuchaczy wokalistki był to długo wyczekiwany moment - ostatni raz mogli zobaczyć artystkę na żywo w 2013 roku w Szczecinie. Jak przebiegło jej spotkanie z polskimi fanami?

Nelly Furtado jest już w Polsce. Spełniło się wieloletnie marzenie fanów i doszło do wyjątkowego spotkania

Jeszcze przed koncertem, który zaplanowano na 14 sierpnia, Furtado spotkała się z fanami podczas specjalnego wydarzenia towarzyszącego odbywającemu się w Poznaniu festiwalowi Bittersweet. Uczestnicy spotkania mieli okazję zamienić z nią kilka słów, zdobyć autograf, a także wręczyć jej drobne upominki. Na nagraniach z wydarzenia, które pojawiły się w mediach społecznościowych, widać, że wokalistka ma na sobie maseczkę ochronną - najprawdopodobniej z troski o zdrowie swoje i innych.

Dla wielu obecnych w Poznaniu fanów była to nie tylko okazja do posłuchania ulubionej artystki na żywo, ale też do zrealizowania marzenia sprzed lat. Członkowie polskiego fanklubu, który działa już od 15 lat, podkreślają, że ich przywiązanie do twórczości Furtado sięga ponad dwóch dekad - od czasów wielkiego hitu "I'm Like a Bird", który przyniósł jej międzynarodową sławę.

Koncert Nelly Furtado w 2008 roku przerwała burza

Wielu fanów podczas wyjątkowego spotkania wspominało wydarzenie sprzed 17 lat, kiedy to koncert Nelly Furtado został przerwany przez nagłą burzę - w 2008 roku artystka wystąpiła nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu. Jej koncert odbył się 11 lipca, jednak wydarzenie zostało przerwane już po zaledwie trzech utworach. Wszystko przez nagłe załamanie pogody - nad jeziorem rozpętała się potężna burza, a porywisty wiatr zaczął zrywać elementy scenografii, co uniemożliwiło dalszy występ i zmusiło organizatorów do przerwania koncertu ze względów bezpieczeństwa. Choć tamtego wieczoru nie udało się dokończyć występu, artystka pokazała wtedy klasę - wróciła na scenę dzień później i zagrała cały koncert od początku. - 17 lat temu nie udało się niestety spotkać, a dzisiaj spełniamy nasze marzenie - powiedziała wzruszona fanka obecna na spotkaniu.