Anna Mucha uwielbia podróżować. 10 sierpnia aktorka poinformowała o tym, że wybrała się na wakacje nad polskie morze. "Wakacje czas zacząć. Całusy znad polskiego morza" - pisała zadowolona Anna Mucha w mediach społecznościowych. Później podzieliła się także kadrami z plaży, na których spacerowała okryta wielką narzutą. Teraz aktorka zamieściła w sieci kolejny post i opowiedziała internautom o podróży popularną linią lotniczą.

Anna Mucha podziękowała załodze samolotu. "Jesteście skarbami"

Anna Mucha zrelacjonowała na swoim instagramowym profilu podróż samolotem. Aktorka przeżyła niemały stres, ponieważ podróżowała z chorym dzieckiem. Mogła jednak liczyć na pracowników linii lotniczej, którzy stanęli na wysokości zadania. "Nie każda podróż jest wymarzona. Podróż z chorym dzieckiem jest daleka od komfortowej, a jednak... Chciałabym bardzo podziękować załodze lotu firmy Ryanair. Panu Łukaszowi, Pani Natalii, Panom Jarkowi i Mateuszowi za empatię, wrażliwość i niesamowitą wręcz pomoc. Jesteście skarbami tej firmy i chciałabym, żeby ktoś naprawdę docenił Wasze zaangażowanie i pracę. Bardzo, bardzo dziękuję" - napisała zadowolona Anna Mucha w mediach społecznościowych.

Anna Mucha przeżyła koszmarne podróże. "Epizody skończyły się..."

W dalszej części wpisu aktorka wspomniała także o przykrych sytuacjach z przeszłości, które spotkały ją podczas podróży w innych liniach lotniczych. "Dla równowagi - przeżyłam kiedyś dwa skandaliczne epizody, które skończyły się na oficjalnych skargach, po których odpowiedział mi automat i opadło mi wszystko. Kiedyś chętnie Wam o tym opowiem" - dodała Anna Mucha. Pod jej publikacją zaroiło się od komentarzy internautów. "Brawo, gratuluję, powodzenia dla załogi i pani", "Super, chwalmy tych, którzy na to zasługują", "Rewelacyjnie", "Wszystko zależy od człowieka", "Trzeba o takich osobach mówić głośno", "Zależy, na jakiego człowieka trafisz", "Cieszę się, że ludzie potrafią też chwalić i doceniać. Bardzo łatwo o krytykę, a o dobre słowo już gorzej" - pisali.