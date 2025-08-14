Joanna Koroniewska od dawna opiera swoją pracę na działalności w mediach społecznościowych. Aktorka zgromadziła na swoim instagramowym profilu niemal 900 tysięcy obserwujących. Gwiazda niejednokrotnie pokazała, że ma do siebie spory dystans. W jej mediach społecznościowych nie brakuje nagrań i zdjęć, na których celebrytka występuje bez makijażu, czy z nieułożonymi włosami. Niestety, poza fanami Koroniewska ma także hejterów. Jeden z nich pokusił się niedawno o niewybredny komentarz pod jej adresem. Aktorka błyskawicznie zareagowała.

Joanna Koroniewska rozprawiła się z hejterem. "Bez krzty dobrego wychowania"

Aktorka opublikowała na Instagramie wiadomość, którą dostała od hejtera. Twierdził on, że "trudno być atrakcyjną bez biustu". Koroniewska opublikowała obszerny post, w którym zwróciła się bezpośrednio do hejtera. "Czy trudno być atrakcyjną bez biustu? No jakoś sobie radzę, panie Andrzeju. Najważniejsze, że jestem zdrowa i mężowi się podobam! (Wysłałam do pana wiadomość prywatną tak jak pan do mnie i chętnie za pozwoleniem pana oznaczę i pokażę tutaj wszystkim, jak pan wygląda)" - zaczęła swój wpis.

Moim skromnym zdaniem zdecydowanie trudniej jest czuć się atrakcyjnym, będąc bez taktu i choć krzty dobrego wychowania. Nie każdy musi podążać za nowinkami chirurgii plastycznej i też MA do tego prawo

- kontynuowała. Aktorka podkreśliła, że w sieci również obowiązują pewne zasady i nikt nie jest bezkarny. "A internet to nie jest miejsce do wylewania frustracji. I internet nie zapomina. Mam nadzieję, że chociaż żona i córka są przez pana szanowane. Jeśli pan je w ogóle ma. Standardy piękna na szczęście są różne i moim zdaniem każda z nas jest piękna" - napisała.

Joanna Koroniewska bezlitosna dla internauty. "Może czegoś to pana nauczy"

Na zakończenie wpisu Koroniewska podkreśliła, że nie ma jednego obowiązującego kanonu piękna i każdy ma prawo wyglądać tak, jak chce. Wyraziła też nadzieję, że hejter weźmie sobie do serca jej słowa. "Standardy piękna na szczęście są różne i moim zdaniem każda z nas jest piękna! Mam nadzieję, że dostanie pan dzisiaj chociaż jedną lekcję. Wstydu. Może czegoś to pana nauczy. Jeśli nie to może chociaż bliskich będzie pan lepiej traktował. Mimo wszystko z pozdrowieniami!" - podsumowała. Post aktorki spotkał się z ogromną aprobatą internautów. "Kiedy ludzie w końcu pojmą, że komentowanie cudzego wyglądu jest prostackie?" - napisała Wiktoria Gąsiewska. "Atrakcyjność to nie biust, jego brak, to nie długie czy krótkie nogi! Atrakcyjność to jest coś, co kobieta w sobie ma, bo ma fajna osobowość" - dodała Sylwia Bomba.