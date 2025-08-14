Danuta Martyniuk nie kryje, że lubi podróżować i chętnie udaje się na zagraniczne wycieczki. Żona gwiazdora disco polo jest przy tym bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie udostępnia zdjęcia ze swoich wyjazdów. Stało się tak również w przypadku jej aktualnego urlopu. Martyniuk opublikowała na Facebooku kilka kadrów z ciepłych krajów.

Danuta Martyniuk opublikowała zdjęcia z wakacji. Gwiazda pochwaliła się nienaganną sylwetką

W połowie sierpnia Martyniuk udała się na wakacje, co chętnie relacjonowała w mediach społecznościowych. Na jej facebookowym profilu ukazały się dwa zdjęcia gwiazdy. Na pierwszym z nich 58-latka pozuje z kieliszkiem wina w ręku, trzymając talerz pełen smażonych przekąsek. W tle możemy zobaczyć niebieską wodę w basenie, obok którego Danuta spożywała posiłek. Więcej uwagi fanów przyciągnął jednak drugi opublikowany kadr. Martyniuk zapozowała na nim na plaży, prezentując swoją sylwetkę w niebieskim stroju kąpielowym i z kapeluszem i okularami na głowie. W komentarzach fani nie mogli wyjść z podziwu. "Pięknie, pięknie, pięknie! Wspaniałego wypoczynku", "Piękna", "Super" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów internautów.

Danuta Martyniuk schudła prawie 20 kilogramów. Jej metamorfoza robi wrażenie

Przypomnijmy, że żona Zenka Martyniuka w ostatnich latach sporo się zmieniła. Danuta otwarcie opowiadała, że przeszła zabieg liftingu twarzy oraz operację nosa i powiek. Co jednak ważne, gwiazda schudła przy tym również prawie 20 kilogramów, co można dostrzec na wspominanych wyżej zdjęciach. "Czytałam nieprzychylne komentarze w internecie na mój temat. To mnie zmotywowało. Pomyślałam: O nie! Muszę coś zmienić" - wyjawiła niegdyś Martyniuk w rozmowie ze Światem Gwiazd. Podobną metamorfozę przeszedł również jej małżonek. W wywiadzie z Plotkiem z marca bieżącego roku Zenon wyznał, że też zrzucił zbędne kilogramy. - W tej chwili ważę w okolicach 85-86 kilogramów, chciałbym schudnąć do 80 kilogramów, ale ciężko jakoś - opowiedział nam muzyk. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Martyniuk przeszedł metamorfozę. Jak do tego doszło? Zenek wiedział i nam powiedział".