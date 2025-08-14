Wielu mogło się zdziwić, gdy w pewnym momencie Mikołaj Krawczyk się odpalił i zaczął głośno komentować życie prywatne. Najpierw został zapytany o metamorfozę Anety Zając, z którą przed laty był związany. "Super, że w końcu schudła, może wreszcie znajdzie jakiegoś faceta i odczepi się ode mnie. Szczerze tego życzę, po co tuszuje prawdę i gubi się w tym, co mówi" - pisał ostro aktor. Nazwał byłą partnerkę "oprawcą". Gwiazda "Pierwszej miłości" stara się unikać konfliktu. Teraz opublikowała kolejny post, a naszą uwagę przykuł opis.

Aneta Zając z wymownym poście. Tak spędza czas z synami

Mikołaj Krawczyk zarzucił byłej partnerce, że alienuje synów. Podobno ma na to dowód. "Moi synowie są alienowani, droga pani. I jest to fakt potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu" - napisał w komentarzu na TikToku. My zapytaliśmy o tę kwestię samą Zając. "Sprawy sądowe, które dotyczą moich dzieci, traktuję jako prywatne. Zależy mi, by nasi synowie byli chronieni przed publicznymi dyskusjami na ich temat" - powiedziała w rozmowie z Plotkiem. Teraz postanowiła podzielić się ujęciami z wycieczki z synami. Cała trójka przywdziała kaski i zdecydowała się na odważny spacer wśród skał. "Piękne widoki i cisza. Caminito del Rey" - napisał wymownie Zając. Najwyraźniej aktorka nie skupia się na tym, co wypisuje jej były partner, i delektuje się relaksem w Hiszpanii.

Gwiazdy reagują na słowa Mikołaja Krawczyka. Wiadomo, po czyjej stronie stoją

Urszula Dębska, która niegdyś wcielała się w Sabinę w "Pierwszej miłości", jasno zaznaczyła, po której stronie stoi. "Twoja potrzeba b***********a się przy komentowaniu drugiego człowieka jest silniejsza od jakichś podstaw kultury. Wiem, że eksplozja by nastąpiła dopiero, gdyby osoba, którą od lat komentujesz w internecie, by zareagowała, ale ona jest mądrzejsza. Ja nie muszę za to siedzieć cicho, gdy ktoś myli hejt i zwykłe chamstwo z wyrażaniem opinii" - pisała z oburzeniem aktorka pod TikTokiem Krawczyka. To nie był jednak koniec wsparcia Zając przez Dębską. Tutaj dowiecie się więcej: Dębska zobaczyła komentarz o Krawczyku i nie wytrzymała. Ostro. W rozmowie z Plotkiem głos zabrała również Alżbeta Lenska. "Mogę powiedzieć, że dla mnie Aneta wygląda zjawiskowo, jest cudowną mamą i widać, że odzyskała skrzydła" - powiedziała nam, jasno dając do zrozumienia, że jest po stronie aktorki.