Wraz z początkiem sierpnia Marcin Mroczek postanowił udać się na pielgrzymkę na Jasną Górę. Zabrał ze sobą również synów. Towarzyszy mu również brat bliźniak, Rafał, z którym od lat gra w "M jak miłość". Aktor chętnie dzieli się duchowym przeżyciem w mediach społecznościowych. Mogliśmy zobaczyć kolejne etapy jego pieszej wędrówki. Niedawno pokazał, jak wygląda kwestia wyżywienia. Tym razem mogliśmy zobaczyć, że pielgrzymi mogli liczyć na sowity poczęstunek.

Marcin Mroczek może liczyć na rarytasy. To dostali pielgrzymi

Ostatnie miesiące były dla Mroczka z pewnością trudne. Wyszło na jaw, że po 12 latach małżeństwa rozwodzi się z Marleną Muranowicz. Nie rozstali się jednak w zgodzie i według medialnych doniesień, starają się siebie unikać. Wychowują jednak razem synów, z którymi właśnie aktor udał się na pielgrzymkę. Piesza wyprawa na Jasną Górę to z pewnością spore wyzwanie, ale dla wielu to ważne, duchowe przeżycie. Pielgrzymi muszą się liczyć z iście polowymi warunkami, ale okazuje się, że czasem pojawiają się prawdziwe rarytasy. Na relacji na Instagramie Mroczka pojawiło się bowiem nagranie, na którym widać syto zastawiony stół. Nie zabrakło... pieczonego świniaka, który w pysku miał jabłko. Wrażenie robiły również wetknięte w niego fontanny, które kojarzymy przede wszystkim jako element ozdobny tortu. W tle dostrzec można duży garnek z zupą, a także warzywa i chleb. Jak widać, pielgrzymi mogli się porządnie posilić po trudach wędrówki.

Marcin Mroczek zachęca obserwatorów do wzięcia udziału w pielgrzymce

Aktor nie ukrywa, że poranne pobudki na pielgrzymce bywają ciężkie, ale dzięki temu może oglądać wschody słońca, czym pochwalił się na InstaStories. Opublikował również zdjęcia w towarzystwie księdza i innych pielgrzymów, podpisujące je jako "moi ludzie". Wcześniej zachęcał również do tego, by się dołączyć do pieszej wędrówki na Jasną Górą. - Nasza grupa cały czas się rozrasta, więc zapraszamy wszystkich, którzy chcą dołączyć, zostało jeszcze kilka dni, więc wpadajcie - mówił z entuzjazmem. "Wstań z kanapy, chodź z nami i przeżyj duchowe tsunami" - napisał.