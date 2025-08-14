Natalia Niemen to znana wokalistka, która ma na koncie wiele hitów. Już od najmłodszych lat marzyła o tym, żeby zrobić karierę w branży muzycznej. - Chciałam być albo artystką, albo zakonnicą - mówiła w rozmowie z Magdaleną Rigamonti. Córka Czesława Niemena chętnie udziela wywiadów. Jej najnowsza rozmowa w programie "W moim stylu" Magdy Mołek przykuła uwagę.

Natalia Niemen opowiedziała o macierzyństwie. "Jeśli cierpisz dla dzieci..."

Natalia Niemen przyznała w rozmowie z Magdą Mołek, że nie podoba jej się stereotypowe podejście do macierzyństwa. - Jest takie schematyczne podejście, uważam, że bardzo bezmyślne, że należy cierpieć dla dzieci - powiedziała. Piosenkarka ma zupełnie odwrotne podejście do sprawy. Uważa, że w wychowaniu dzieci kluczowe jest szczęście matki. - Bo jeśli cierpisz dla dzieci, to podajesz dalej, w następne pokolenia, toksynę. I te dzieci rozumieją, że matka ma być zaniedbana, smutna, wnerwiona, pijąca, a dzieci muszą mieć szczęśliwą matkę. Matka jest osią - powiedziała Natalia Niemen w rozmowie.

Natalia Niemen ma chorą córkę. "Danusia jest po operacji"

W trakcie rozmowy Niemen wspomniała o rodzinie. Piosenkarka i jej były mąż Mateusz Otremba mają trójkę dzieci. - Córeczkę mamy ośmioletnią z wadą genetyczną, dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dobremu Bogu dziękować, że ta niepełnosprawność jest prawie niewidoczna. To jest zespół Noonan, to jest wada genetyczna, która posiada w sobie cechy, takie jak: niskorosłość, problemy z jedzeniem, dysmorfię twarzy. Dzieci z zespołem Noona mają takie duże oczka i rozstawione, uszka mają niżej, noski troszeczkę szersze i wadę serca, zwężenie zastawki tętnicy płucnej. Danusia jest po operacji takiej. Dziecko jest cudowne, to dziecko jest przeszczęśliwe, bo ma szczęśliwych rodziców - powiedziała. Natalia Niemen wyjawiła także, jak dowiedziała się o chorobie córki. - To się w ogóle okazało w drugim miesiącu życia Danusi. (...) Miała problemy z jedzeniem, przez nosek jej się ulewało. Ja na początku myślałam, że chodzi o problem z rozkręceniem laktacji - dodała.