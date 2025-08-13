W czasie zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP oczy wielu były skierowane na jego żonę, Martę Nawrocką. Pierwsza dama pojawiła się w eleganckim komplecie, który przypominał jedną z kreacji Melanii Trump. Jak się okazało, Nawrocka nawiązała współpracę z lokalnym krawcem z Gdańska, jednak jest wymagającą klientką. Sama również angażuje się w procesie powstawania swoich stylizacji. "Gdy po wyborach prezydenckich nadszedł czas na projekt stylizacji na uroczystość zaprzysiężenia, pierwsza dama przyszła do naszej pracowni już z gotową wizją" - wyjawił w rozmowie z "Faktem" właściciel pracowni krawieckiej Jarosław Konaszewski. Tym razem pierwsza dama została przyłapana przez fotoreporterów. Wraz z córką Kasią buszowały po sklepach. Jedno zwraca uwagę.

Marta Nawrocka z córką na zakupach w galerii handlowej. Tak się zachowywała

Marta Nawrocka zdaje sobie sprawę, że przez kolejne pięć lat będzie na świeczniku mediów. Oprócz realizowania obowiązków pierwszej damy przede wszystkim jest mamą trójki dzieci. Wraz z siedmioletnią Kasią zostały zauważone przez fotoreporterów podczas robienia zakupów w jednym z warszawskich centrów handlowych. Jak przekazał "Fakt", podjechały na podziemny parking galerii, po której przemieszczały się oczywiście pod okiem funkcjonariuszy SOP.

Nawrocka tego dnia postawiła na mniej formalną, ale schludną stylizację i zaprezentowała się w różowym komplecie, na który składał się kamizelka i dopasowane spodnie. Zestaw uzupełniła torebką na złotym łańcuszku. Pierwsza dama wraz z córką ruszyły do jubilera, gdzie Marta Nawrocka przeglądała różne błyskotki, wskazując ekspedientce, czym jest zainteresowana. Być może właśnie tam wybierała dodatki, w których pokaże się 15 sierpnia, podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Żona Karola Nawrockiego sprawiała wrażenie zrelaksowanej i szczęśliwej.

Dzieci Nawrockich wkrótce wrócą do szkoły. Będą pod specjalnym nadzorem

Młodsze dzieci Karola i Marty Nawrockich - Antoni i Kasia wciąż się uczą. Według informacji przekazywanych przez "Super Express" we wrześniu mają rozpocząć naukę w prywatnych placówkach - Kasia w szkole, a 15-letni Antoni w liceum. Gen. Marian Janicki, były szef BOR, opowiedział o intensywnych przygotowaniach przed rozpoczęciem roku szkolnego. "Sprawdzamy szkołę, a później co jakiś czas sukcesywnie jesteśmy oczywiście w kontakcie z policją i zostajemy informowani na temat różnych zdarzeń. (...) Zadaniem służb jest dostosowanie specjalnej ochrony i objęcie nią dzieci tak, żeby były bezpieczne również w szkole i w drodze do szkoły" - wyjaśnił.