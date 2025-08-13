Michał Adamczyk przez ponad 20 lat był jedną z twarzy Telewizji Polskiej. Wszystko zmieniło się jednak w 2023 roku, gdy zmieniła się władza w Polsce. Dziennikarz przestał pracować u nadawcy publicznego, a we wrześniu 2024 roku dołączył do ekipy stacji wPolsce24. Adamczyk jeszcze do niedawna piastował tam ważne stanowisko szefa programowego. Jak się okazuje, właśnie miało się to jednak zmienić.

Michał Adamczyk zmienia funkcję w wPolsce24. Ujawnił, co go teraz czeka

W telewizji wPolsce24 zaszedł cały szereg zmian. Adamczyka na stanowisku zastąpił niejaki Mariusz Pilis, a szefem newsroomu za Marcina Tulickiego został Grzegorz Adamczyk. Co przy tym ważne, sam Adamczyk nie stracił pracy w stacji. Jak nazwał go w rozmowie z serwisem Press Romuald Orzeł - dziennikarz jest wciąż "absolutnym srebrem, jedną z najważniejszych postaci w firmie, główną twarzą" wPolsce24. Jak zmianę dotyczącą swojej pracy skomentował mimo wszystko Adamczyk?

Takie są ustalenia z zarządem. Czekają na mnie nowe obowiązki, o których na razie nie mogę mówić i których nie byłbym w stanie pogodzić z dotychczasową funkcją

- wyznał dziennikarz w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Michał Adamczyk procesował się z TVP. Sąd zdecydował w jego sprawie na początku lipca

Przypomnijmy, że choć przez lata Adamczyk był jednym z popularniejszych prezenterów w TVP, jego rozstanie ze stacją wiązało się ze sporą aferą. Dziennikarz m.in. pozwał Telewizję, kwestionując prawidłowość tzw. uchwał likwidacyjnych TVP z dnia 27 grudnia 2023 roku - dotyczyły one rozwiązania spółki i ustanowienia likwidatora. 3 lipca 2025 roku w mediach pojawiła się informacja, że sąd nie zdecydował jednak o jego racji. "Sąd uznał, że otwarcie likwidacji Spółki na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych było zgodne z prawem, a likwidator jest umocowany do działania w imieniu Spółki" - przekazano na stronie TVP Info. W ustnym uzasadnieniu podkreślono też, że likwidacja TVP została skutecznie wpisana do rejestru, a w spółce nie funkcjonują równolegle dwa ośrodki władzy. Więcej na temat całej sprawy przeczytacie w artykule: "Spór Michała Adamczyka z TVP dobiegł końca. Jest decyzja sądu".