Hanna Zborowska należy do grona bardzo aktywnych w mediach społecznościowych gwiazd. Siostra Zofii Zborowskiej chętnie udostępnia przy tym zdjęcia ze swoimi córkami, z których ojcem rozeszła się jeszcze w 2021 roku. Zborowska w przeszłości nie przebierała w słowach, wypowiadając się o Danielu Nevesie. Stało się tak również w przypadku nowej rolki, która została opublikowana na profilu Hanny 12 sierpnia.
Zborowska udostępniła nietypowe nagranie, na którym mówi do kamery wracając do domu. Widzimy na nim, jak gwiazda przechodzi przez korytarz i wchodzi do mieszkania, w tym samym czasie narzekając do telefonu na byłego męża. - Czuję się, tak jak wyglądam, czyli że niby dobrze, ale jak się przyjrzysz, to już jest ściera do podłogi. Słuchajcie, jednak notorycznie, ciągle i nieprzerwanie mój... "Ten, którego imienia wymawiać nie wolno", doprowadza mnie do szału - powiedziała Zborowska na filmiku. Na tym jednak nie skończyła.
Słuchajcie, przyszły facet, jeśli takiego jeszcze będę miała, to musi być, k***a, wdowiec, bo ja nie zniosę tego, jeśli będzie go denerwował ktoś taki, jak była żona, tak jak mnie mój były mąż
- dodała gwiazda, śmiejąc się na końcu nagrania.
Choć Zborowska nie kryje, że jej relacja z Nevesem jest dość napięta, stara się mimo wszystko utrzymywać z nim dobry kontakt dla ich córek - Niny i Mili. Pozytywnym zaskoczeniem dla wielu fanów Hanny okazały się urodziny starszej pociechy, na których zjawił się Daniel w styczniu 2023 roku. Zborowska udostępniła wtedy nawet wspólne zdjęcie z byłym mężem oraz córkami, co spotkało się ze sporym entuzjazmem ze strony jej obserwatorów. "Fajnie, że mimo że osobno, to i tak potraficie się zjednoczyć w takim dniu", "Miło zobaczyć pana Daniela! Sto lat dla córeczki", "Fajnie, że macie normalny kontakt" - mogliśmy przeczytać pośród ich wpisów. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Hanna Zborowska świętuje urodziny córki z byłym mężem. 'Fajnie, że potraficie się zjednoczyć'".
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!