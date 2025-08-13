Hanna Zborowska należy do grona bardzo aktywnych w mediach społecznościowych gwiazd. Siostra Zofii Zborowskiej chętnie udostępnia przy tym zdjęcia ze swoimi córkami, z których ojcem rozeszła się jeszcze w 2021 roku. Zborowska w przeszłości nie przebierała w słowach, wypowiadając się o Danielu Nevesie. Stało się tak również w przypadku nowej rolki, która została opublikowana na profilu Hanny 12 sierpnia.

Hanna Zborowska uderza w byłego męża. "Ten, którego imienia wymawiać nie wolno"

Zborowska udostępniła nietypowe nagranie, na którym mówi do kamery wracając do domu. Widzimy na nim, jak gwiazda przechodzi przez korytarz i wchodzi do mieszkania, w tym samym czasie narzekając do telefonu na byłego męża. - Czuję się, tak jak wyglądam, czyli że niby dobrze, ale jak się przyjrzysz, to już jest ściera do podłogi. Słuchajcie, jednak notorycznie, ciągle i nieprzerwanie mój... "Ten, którego imienia wymawiać nie wolno", doprowadza mnie do szału - powiedziała Zborowska na filmiku. Na tym jednak nie skończyła.

Słuchajcie, przyszły facet, jeśli takiego jeszcze będę miała, to musi być, k***a, wdowiec, bo ja nie zniosę tego, jeśli będzie go denerwował ktoś taki, jak była żona, tak jak mnie mój były mąż

- dodała gwiazda, śmiejąc się na końcu nagrania.

Mimo napiętych stosunków Hanna Zborowska dba o relacje z ojcem swoich córek

Choć Zborowska nie kryje, że jej relacja z Nevesem jest dość napięta, stara się mimo wszystko utrzymywać z nim dobry kontakt dla ich córek - Niny i Mili. Pozytywnym zaskoczeniem dla wielu fanów Hanny okazały się urodziny starszej pociechy, na których zjawił się Daniel w styczniu 2023 roku. Zborowska udostępniła wtedy nawet wspólne zdjęcie z byłym mężem oraz córkami, co spotkało się ze sporym entuzjazmem ze strony jej obserwatorów. "Fajnie, że mimo że osobno, to i tak potraficie się zjednoczyć w takim dniu", "Miło zobaczyć pana Daniela! Sto lat dla córeczki", "Fajnie, że macie normalny kontakt" - mogliśmy przeczytać pośród ich wpisów. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Hanna Zborowska świętuje urodziny córki z byłym mężem. 'Fajnie, że potraficie się zjednoczyć'".