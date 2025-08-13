Decyzja w sprawie Ryszarda Rynkowskiego, który w czerwcu 2025 roku spowodował kolizję drogową, wciąż nie została podjęta. Jak informuje "Fakt", prokuratura nadal czeka na kluczową opinię biegłych, która może przesądzić o dalszym przebiegu postępowania. Ekspertyza ma zostać sporządzona do końca sierpnia.

Śledztwo w sprawie Ryszarda Rynkowskiego trwa. Kluczowa opinia może przesądzić o jego przyszłości

Do zdarzenia doszło 14 czerwca 2024 roku w miejscowości Zbiczno, w województwie kujawsko-pomorskim. Ryszard Rynkowski, prowadząc samochód będąc pod wpływem alkoholu, spowodował kolizję drogową. Po incydencie oddalił się z miejsca zdarzenia, jednak już godzinę później został zatrzymany przez policję w swoim domu. Badanie alkomatem wykazało 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Wokalista usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości i przyznał się do winy. Mimo przyznania się do prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, wyjaśnienia Rynkowskiego były - jak przekazała prokuratura - "lakoniczne". Z kolei obrońcy muzyka zasugerowali, że część alkoholu mogła zostać spożyta już po zdarzeniu. Aby to zweryfikować, śledczy zlecili tzw. opinię retrospektywną. "Na podstawie parametrów fizycznych pana Ryszarda, tego, co spożywał, oraz wyników wskazanych przez analizator wydechu, biegły będzie mógł określić, jakie było dokładne stężenie alkoholu w jego organizmie o godzinie kolizji" - tłumaczył w rozmowie z "Faktem" Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Opinia retrospektywna ws. Ryszarda Rynkowskiego ma powstać do końca sierpnia

Według najnowszych informacji dziennika, wspomniana opinia retrospektywna jeszcze nie została dostarczona do prokuratury, ale ma powstać do końca sierpnia. "Z tego, co wiem, ta opinia retrospektywna ma zostać sporządzona do końca sierpnia. Natomiast robimy inne rzeczy" - przekazał "Faktowi" prokurator Andrzej Kukawski. "To, co zawsze robi się w tego typu dochodzeniach: dane o karalności, świadkowie, wywiad środowiskowy i inne czynności" - dodał. Na ostateczne decyzje w sprawie Ryszarda Rynkowskiego trzeba więc jeszcze poczekać.