Zaskakujące doniesienia z "Dzień dobry TVN". Nowi prowadzący na horyzoncie

We wrześniu 2025 roku program "Dzień dobry TVN" świętować będzie swoje 20-lecie (dokładnie 3 września 2005 roku wyemitowano pierwszy odcinek formatu). Z tej okazji planowane są występy dawnych prowadzących, takich jak Kinga Rusin, Olivier Janiak czy Bartosz Węglarczyk. To jednak nie koniec zmian w śniadaniówce. Teraz produkcja ogłosiła nową parę prowadzących.

Stacja TVN szykuje kolejne zmiany w swojej porannej ramówce. Jak donosi portal Pudelek, już w najbliższą środę na antenie "Dzień dobry TVN" zadebiutuje zupełnie nowa para prowadzących - Małgorzata Tomaszewska i Jan Pirowski. Występ tej dwójki ma być testem - producenci programu poszukują świeżego duetu, który mógłby na stałe dołączyć do zespołu prowadzących od września.

Według nieoficjalnych informacji Tomaszewska zebrała pozytywne opinie od widzów za dotychczasowe występy w TVN - prezenterka prowadziła już reportaże w "DDTVN" oraz cieszący się sympatią widzów format "Projekt Plaża". W przeszłości była również twarzą konkurencyjnego "Pytania na śniadanie" w TVP, gdzie współpracowała z Aleksandrem Sikorą. Jan Pirowski to z kolei znana twarz programu "Mam talent". Latem prowadził już śniadaniówkę w parze z Izabellą Krzan, co było dla niego niejako wdrożeniem się w potencjalną stałą rolę w "Dzień dobry TVN".

Małgorzata Tomaszewska i Jan Pirowski dołączą do stałego składu prowadzących "DDTVN"?

Jeśli środowy test wypadnie pomyślnie, duet Tomaszewska-Pirowski może zasilić stałe grono gospodarzy porannego pasma. Aktualnie "Dzień dobry TVN" prowadzą cztery pary: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska i Damian Michałowski, Sandra Hajduk i Maciej Dowbor oraz Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. Warto dodać, że we wrześniu program świętować będzie swoje 20-lecie. Z tej okazji planowane są występy dawnych prowadzących, takich jak Kinga Rusin, Olivier Janiak czy Bartosz Węglarczyk. ZOBACZ TEŻ: Rusin i Węglarczyk wrócą do "Dzień dobry TVN". Ekspertka dosadnie oceniła ten ruch stacji.