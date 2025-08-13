Niebywałe, co zrobił Michael J. Fox. Chory na Parkinsona aktor zaskoczył fanów

Michael J. Fox to kanadyjsko-amerykański aktor, producent filmowy, pisarz oraz aktywista, który zasłynął dzięki kultowym już filmom z serii "Powrót do przeszłości" i "Powrót do przyszłości". Aktor zmaga się z chorobą Parkinsona, a diagnozę usłyszał w wieku 30 lat. Choć obecnie rzadko pojawia się publicznie, to tym razem zrobił wyjątek z ważnej okazji. Zaskoczył fanów.

Rzadko widywany Michael J. Fox zaskoczył fanów. Pojawił się publicznie

3 lipca minęło 40 lat z okazji premiery filmu "Powrót do przyszłości". Produkcja została nagrodzona Oscarem i do dziś cieszy się wielką popularnością i stałym gronem fanów. Nic więc dziwnego, że z tej okazji w Southampton Playhouse odbył się specjalny pokaz filmu, na który został zaproszony odtwórca głównej roli - Michael J. Fox. Aktor zaskoczył fanów swoją obecnością. W końcu obecnie nie jest bywalcem imprez.

Podczas spotkania Michael J. Fox podzielił się wspomnieniami z planu filmowego, a także opowiadał o trudach związanych z pracą i zmaganiach z chorobą. "Michael opowiedział o swojej relacji z aktorstwem i o tym, jak się ona zmieniała - najpierw dzięki ogromnemu sukcesowi filmu, a potem z powodu diagnozy choroby - co uczyniło rozmowę emocjonalną, pełną ciepła i inspiracji" - napisał na Instagramie Eric Kohn, który prowadził spotkanie w Southampton Playhouse.

Michael J. Fox otrzymał nagrodę. Internauci twierdzą, że jest "niezwykłym mężczyzną"

4 stycznia 2025 roku Michael J. Fox został wyróżniony przez Joe Bidena podczas uroczystości w Białym Domu. Fox otrzymał nagrodę za dorobek artystyczny oraz działalność na rzecz chorych na Parkinsona. Joe Biden podczas wręczania Prezydenckiego Medalu Wolności pokusił się o krótkie przemówienie. - Razem pozostawiacie niesamowity ślad - i mówię to szczerze, o całej grupie - pozostawiacie niesamowity ślad w naszym kraju - przekazał zgromadzonym. Sieć szybko obiegły nagrania z ceremonii, a szczególną uwagę zwraca moment wręczenia nagrody Michaelowi J. Foxowi. Joe Biden przytrzymał aktora podczas wręczania medalu, okazując mu wyrozumiałość i wsparcie. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.