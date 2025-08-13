Martyna Wojciechowska przekazała wieści. Posypały się gratulacje

Martyna Wojciechowska jest nie tylko podróżniczką i dziennikarką, ale również aktywistką zaangażowaną w ważne społecznie sprawy. Nie jest tajemnicą, że to z jej inicjatywy został stworzony projekt "Młode głowy", którego celem jest wsparcie młodych osób osób. Ostatnio "Młode głowy" połączyły siły z organizacją BohaterOn, tworząc wspólnie kampanię edukacyjną "Też byliśmy", edukując na temat Powstania Warszawskiego. Właśnie dzięki temu Martyna Wojciechowska otrzymała wyjątkowe wyróżnienie.

Martyna Wojciechowska doceniona. Wyróżnili ją Powstańcy Warszawscy

Martyna Wojciechowska dodała nowy post na Instagramie, któremu towarzyszy galeria zdjęć. Na pierwszym zdjęciu dziennikarka dumnie pozuje do selfie, prezentując na klapie marynarki odznaczenie. W opisie wszystko wyjaśniła. "Pamiętamy. Kilka dni temu miałam zaszczyt odebrać wyjątkowe odznaczenie 'Dumni z Powstańców' przyznawane przez BohaterON, a wręczane przez Bohaterki i Bohaterów Powstania Warszawskiego. Traktuję to wyróżnienie z ogromną pokorą. To też zobowiązanie do dalszego działania, mówienia głośno o odwadze, poświęceniu i sile tych, którzy 1 sierpnia 1944 roku podjęli walkę o wolność, honor i godność. O przyszłość kolejnych pokoleń" - napisała Martyna Wojciechowska.

Martyna Wojciechowska wspomniała również, na czym polegał wspólny projekt "Młodych głów" oraz BohaterON. "Przygotowaliśmy m.in. wspólnie materiały edukacyjne dla przedszkoli i szkół z całej Polski. Każde pokolenie mierzy się ze swoimi wyzwaniami, a my wierzymy, że rozmowa ma moc i że więcej nas łączy, niż dzieli. A tylko razem możemy zmieniać świat na lepsze" - napisała. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w Pałacu Na Wodzie w Łazienkach Warszawskich. Martyna Wojciechowska nie ukrywa, że spotkanie było pełne wzruszeń i historii, które przekazali jej Powstańcy Warszawscy. Dziennikarka uwieczniła wszystko na zdjęciach - zapozowała z Powstańcami, a także z Maciejem Musiałem, który również od lat wspiera pamięć o Powstaniu Warszawskim.

Internauci ruszyli z gratulacjami

Pod postem Martyny Wojciechowskiej posypały się komentarze. Internauci wyrazili uznanie dla dziennikarki i ruszyli z gratulacjami. "Niesamowite odznaczenie i wyjątkowe. Sam fakt, że wręczone przez wyjątkowe osoby dodaje jeszcze blasku. Gratulacje", "Brawo", "Gratulacje!" - pisali fani Martyny Wojciechowskiej.