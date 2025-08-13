Wielu interesuje to, jak wygląda życie zakonne od środka. Tego mogą dowiedzieć się od Joanny, która działa w sieci pod pseudonimem Wirtualna Katechetka. Kobieta przez osiem lat była zakonnicą. Na jej profilu na TikToku znajdziemy filmiki ujawniające prawdę o funkcjonowaniu zakonu. Joanna opowiedziała również o kwestii finansów. Jak to rzeczywiście wygląda?

REKLAMA

Zobacz wideo Izabela Trojanowska chciała być zakonnicą. Wspomina kardynała Stefana Wyszyńskiego, dzięki któremu zmieniła plany

Była zakonnicą. Teraz ujawnia prawdę o finansowaniu klasztorów

Jak dowiadujemy się od Joanny z jednego z jej filmików, każda wydana przez nią złotówka musiała być udokumentowana. Z czego utrzymują się zakonnice? - Przede wszystkim siostry zakonne utrzymują się z tego, że same zarabiają na siebie. Jeśli byłam w domu, gdzie było bardzo kiepsko z finansami, zdarzało się, że nie dostawałam nic - wyjawiła. - Z reguły siostra musi poprosić przełożoną o to, żeby dała jej pieniądze, na przykład na buty czy coś podobnego - przekazała Wirtualna Katechetka. - Powiem wam szczerze, że dla mnie zawsze było to trudne, ponieważ kiedy byłam dzieckiem czy nastolatką, naprawdę nie przelewało się u mnie w domu. Praktycznie o nic nie prosiłam, bo wiedziałam, że tych pieniędzy po prostu nie ma - powiedziała Joanna.

Influencerka przyznała, że trudno jej przychodziło opowiadanie o swoich potrzebach. - Dla mnie strasznym wysiłkiem było powiedzieć o swoich potrzebach, co skutkowało tym, że mówiłam o nich tylko w ostateczności. Bardzo ważna rzecz, o której praktycznie nikt nie wie, jest taka, że z tych pieniędzy, które się dostawało, trzeba było się rozliczyć. Na przykład napisać, ile wydałam na jedzenie, a ile na bilety - czyli dokładnie rozliczyć kieszonkowe - opisywała.

Jako zakonnica dostawała... kieszonkowe! Ile wynosiło?

Zarobione przez zakonnice pieniądze trafiały do wspólnej puli. W pewnym momencie wprowadzono "kieszonkowe". Zdecydowano się wypłacać konkretną kwotę, z której nie musiały być w żaden sposób rozliczać. - Dłuższy czas, kiedy byłam w zakonie, nie było tego w ogóle. A później, uwaga, pojawiła się zawrotna kwota 50 zł, z której nie musiałam się rozliczać. Wiem, że siostry normalnie na to się zgadzają. Na przykład jeśli dostawałam jakieś pieniądze, musiałam je oddać przełożonej - wszystkie pieniądze trafiają do wspólnej kasy - mówiła Joanna.