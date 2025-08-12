Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

To nie były plotki. Pamela Anderson sprzedaje luksusowe pikle. Cena? Powalająca!
Pamela Anderson zdecydowała się na sprzedawanie... kiszonych ogórków! Okazuje się, że zysk przeznaczy na szczytny cel.
Pamela Anderson zaczęła sprzedawać... ogórki kiszone. Cena? Powalająca!
Fot. REUTERS/Isabel Infantes

Pamela Anderson przez lata tkwiła w świadomości widzów jako seksbomba. Wielu doskonale pamięta ją z roli w "Słonecznym patrolu". Aktorka postanowiła nieco odmienić swój wizerunek. Najpierw zobaczyliśmy film dokumentalny "Pamela: Historia miłosna", a następnie wydała autobiografię "Love, Pamela". Gwiazda zaczęła pokazywać się bez makijażu i zachwycać kreacjami, dzięki czemu wyzbyła się wieloletniej łatki. Na dodatek jej pasją stało się gotowanie. Anderson postanowiła zaskoczyć i sprzedaje sygnowane nazwiskiem ogórki kiszone. Nie są jednak tanie.  

Zobacz wideo Netflix pokazał dokument "Pamela. A Love story". Pamela Anderson opowiada o swoim życiu

Pamela Anderson promuje zaskakujący produkt. Na jej ogórki kiszone wydacie majątek

Aktorka wydała książkę z wegańskimi przepisami, a także ma własny program o gotowaniu - "Pamela’s Cooking With Love", którego nazwa brzmi podobnie do programu żony księcia Harry'ego - "With Love, Meghan". Była aktorka z kolei zajmuje się sprzedażą dżemów i win. Jak się okazuje, teraz Anderson zajęła się promocją ogórków w słoiku. W "Pamela's Pickles", które celebrytka stworzyła z firmą Flamingo Estate, nie znajdziecie jednak standardowego kopru czy czosnku. Ogórki kiszone sygnowane nazwiskiem Anderson marynowane są w m.in. płatkach róż, papryczce guajillo, różowym pieprzu oraz wędzonej soli morskiej. Ile trzeba zapłacić za ten rarytas? Słoik ogórków od Pameli kosztuje 38 dolarów - czyli około 140 złotych. Co ciekawe, cały zysk ze sprzedaży produktu idzie na ratowanie dzikich zwierząt - pieniądze trafią do California Wildlife Center.

Pamela Anderson sprzedaje ogórki. Co na to internauci?

Firma, z którą współpracuje Pamela, już zdążyła pochwalić się prestiżowym produktem w mediach społecznościowych. Widzimy aktorkę promującą słoik ogórków w wysublimowany sposób. Jak zareagowali na to internauci? Byli zachwyceni pomysłem. "Ona wszystko robi dobrze! Ikona", "Taaak, to będzie świetne", "To wszystko jest pięknie wykonane", "To jest niesamowite!", "Potrzebuję tych ogórków" - pisali wniebowzięci użytkownicy Instagrama. Nowy produkt zauważyły również celebrytki. Vanessa Hudgens napisała "Umm, ikoniczne", a Kylie Minogue zostawiła dwie emotki - roześmianą buźkę i serce, a następnie napisała z entuzjazmem: "Oh! Myślenie włączone".

 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/13 Kto jest na zdjęciu?

Zamazaliśmy twarze największych gwiazd. Czy uda ci się rozpoznać je wszystkie? Pobij średnią 8/13!
Popularne