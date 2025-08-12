Mroczek pokazał, jak wygląda jedzenie na pielgrzymce. Trudno w to uwierzyć!

Marcin Mroczek na początku sierpnia wyruszył na pielgrzymkę do Częstochowy. Aktor co roku udaje się na Jasną Górę. Ostatnie miesiące nie były łatwe dla gwiazdora "M jak miłość". Okazało się bowiem, że rozwodzi się z Marleną Muranowicz, z którą ożenił się 12 lat temu. Para doczekała się dwóch synów - Ignacego i Kacpra. Aktor na bieżąco publikuje na Instagramie pielgrzymkowe treści. Ostatnio pokazał, na jakie przysmaki mogą liczyć pielgrzymi. Można się zdziwić?

Marcin Mroczek pokazał pielgrzymkowe jedzenie. Menu zaskakuje

Marcin Mroczek ostatni tydzień spędził na pielgrzymce. To nie pierwsza wyprawa aktora na Jasną Górę. W tym roku towarzyszą mu synowie. "Każdy z nas niesie swoją intencję. Jedni idą na całość, inni na część tego szlaku. Ale liczy się, że są, bo chcą tu być. Czy będzie łatwo? Nie! Czy będą wyzwania? Tak. Czy będzie pięknie? Oczywiście. Czy tego potrzebuje? Tak" - napisał w mediach społecznościowych. Aktor na bieżąco dodaje relacje z trasy. Ostatnio Marcin Mroczek pokazał, jak wygląda kwestia wyżywienia podczas pielgrzymki. Okazuje się, że pielgrzymi są karmieni całkiem nieźle. Popularne kiedyś zupki błyskawiczne i konserwy, należą już do przeszłości. Dziś uczestnicy wędrówki na Jasną Górę zajadają się mięsem z grilla, mizerią, kanapkami z wędliną i warzywami, sałatką, makaronem oraz leczo.

Grupa logistyczna i kuchenna przybywa do gospodarstwa około trzech godziny przed nami i przygotowuje kolację, rozkłada przenośne prysznice, podgrzewa wodę, żeby grupa mogła się umyć i odpocząć

- wyjaśnił aktor na Instagramie.

Aktor zachęca fanów, żeby do niego dołączyli. "Przeżyj duchowe tsunami"

Marcin Mroczek opublikował też kilka relacji z trasy pielgrzymki. Na nagraniach zapewniał, że wędrówka to nie tylko duchowe przeżycie, ale także świetna zabawa. - Nasza grupa cały czas się rozrasta, więc zapraszamy wszystkich, którzy chcą dołączyć, zostało jeszcze kilka dni, więc wpadajcie - zachęcał. "Wstań z kanapy, chodź z nami i przeżyj duchowe tsunami" - podpisał relację aktor znany z "M jak miłość".