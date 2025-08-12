Łukasz Nowicki jest jednym z najpopularniejszych prezenterów w polskiej telewizji. Możemy go oglądać zarówno w "Pytaniu na śniadanie", jak i w "Postaw na milion", a w tym samym czasie dziennikarz aktywnie udziela się też w mediach społecznościowych. To właśnie w nich Nowicki pokazuje m.in., jak podróżuje. Co ciekawe, zamiłowanie do wyjazdów przekuł w coś większego. Prezenter już jakiś czas temu zakupił dwa mieszkania w Albanii.

Łukasz Nowicki posiada nieruchomości w Albanii. Tak opowiada o opłatach za granicą

"Nasz drugie mieszkanie w Sarandzie! Remont ukończony! Penthouse na ostatnim dziewiątym piętrze z bajecznym widokiem na Korfu już wkrótce trafi na Airbnb" - napisał w 2023 roku Nowicki, udostępniając zdjęcie z apartamentu w Albanii. Od momentu, gdy rodzina prezentera posiada własne cztery kąty w tym kraju, wyjątkowo często udają się tam na urlop. W podcaście miesięcznika "Zwierciadło" - "Mężczyzna jest człowiekiem" Nowicki ujawnił też więcej szczegółów na temat kosztów, które ponosi, posiadając nieruchomość w Albanii.

- Wiecie jaki jest czynsz zbierany u mnie w Sarandzie? Jest taki pan w sklepiku obok, który nie mówi po angielsku, ma zeszycik (...) Polako ma napisane. Polako, to jestem ja. Jest strona, kartka Polako - zaczął dziennikarz, wyjaśniając następnie, jak dokładnie wygląda rozliczenie za czynsz w jego przypadku. - Trzeba 100 euro zapłacić za rok. Także też względnie przyzwoita cena, prawda? Czynsz osiem euro za miesiąc. I on (pan ze sklepiku - red.) przychodzi Polako, ja daję... Kasa fiskalna? Błagam. Ja mu daję, robi taką kreskę - opowiedział Nowicki, ujawniając jak wyglądają realia w Albanii.

Łukasz Nowicki zdaje sobie sprawę, że podatki są ważne. "To nie jest tak, że to jest dziki zachód"

Choć Nowicki dostrzegł różnice między rozliczeniami i podatkami w Polsce i Albanii, podkreśla jednak, że kraju na Bałkanach istnieją też pewne reguły i zasady. - Ja wiem, że te podatki trzeba odprowadzać, nie podlega to w ogóle dyskusji. W Albanii też są podatki, to nie jest tak, że to jest dziki zachód. Tam jednak częściowo się z tą przestępczością uporali. Z mafią narkotykową częściowo - skomentował dalej prezenter. - Albania to jest Polska lat 90. Albania jest krajem, w którym ja dostrzegam doskonałość w niedoskonałościach - dodał również w podcaście Nowicki.