Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Niebywałe, czym zajmował się Makłowicz, zanim stał się sławny. Tak zmieniał się przez lata
Robert Makłowicz urodził się 12 sierpnia 1963 roku. Z okazji 62. urodzin znanego krytyka kulinarnego przybliżamy jego barwną sylwetkę.
Robert Makłowicz w 2024 i w 2001roku
Robert Makłowicz w 2024 i w 2001roku; Fot. KAPIF; Fot. Grażyna Makara / Agencja Wyborcza.pl

Robert Makłowicz jest dziś uznanym krytykiem kulinarnym, podróżnikiem, publicystą oraz youtuberem. Przez lata był związany z TVP, a następnie ze stacją TVN, gdzie prowadził programy o tematyce kulinarnej. Makłowicz zrezygnował jednak z telewizji i przeniósł się na YouTube, gdzie od 2020 roku z powodzeniem prowadzi swój autorski kanał o wdzięcznej nazwie "Robert Makłowicz" (obecnie podróżnik zgromadził 649 tys. subskrybentów). Nie każdy jednak wie, czym zajmował się krytyk kulinarny, nim stał się sławny. 

Zobacz wideo Robert Makłowicz czyta nazwy przystanków w Krakowie

Robert Makłowicz zanim trafił do kuchni, pracował na budowie

Robert Makłowicz studiował prawo oraz historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nikt tak wybitnie jak on nie opowiada o przysmakach z Chorwacji oraz historii Austro-Węgier, a także o życiu cesarza Franciszka Józefa I. 62-latek jest człowiekiem wielu talentów. Zanim trafił do telewizji, wyjechał do Anglii i pracował na budowie. O tym okresie swojego życia opowiedział jakiś czas temu w rozmowie z Rafałem Gęburą na kanale "7 metrów pod ziemią". - Najlepszą szkołę w pracy na budowie dał mi Kumar. Poznaliśmy się w kantynie. Wchodzę na przerwie obiadowej, wszyscy siedzą przy jednym stole, a on siedział sam. Więc pomyślałem sobie, że może jest mu przykro, się do niego przysiadłem - opowiadał Makłowicz. Szybko okazało się, że inni robotnicy siedzieli oddzielnie, bo chcieli spędzać przerw z Kumarem, który był hindusem. - Robotnicy brytyjscy bywają strasznymi rasistami. Ci byli - grzmiał. Makłowicz. Zaprzyjaźniając się z dyskryminowanym przez resztę robotników mężczyzną, Makłowicz otworzył przed sobą drzwi do hinduskiej kuchni- Oni jedli przez rok codziennie to samo, a ja miałem każdego dnia inny hinduski obiad, wielodaniowy, wielowątkowy. No zupełnie coś wspaniałego - zachwycał się. 

Robert Makłowicz kiedyś i dziś. ZOBACZ ARCHIWALNE I AKTUALNE ZDJĘCIA Otwórz galerię

Na tym nie koniec. Makłowicz zdradził wówczas, czego jeszcze nauczyło go życie na budowie. - Ty możesz nic nie robić, albo nawet ciężko pracować, ale jeśli nie będziesz wytwarzał hałasu, to się totalnie nie liczy. Myśmy się chowali w najdalszym kącie budowy, nie robiliśmy nic i czasami któryś z nas brał młot i robił koło siebie takie "jebudu" - wspominał.  Podróżnik zdradzi też, jak to się stało, że stał się krytykiem kulinarnym. 

Zrzucałem robotnicze odzienie, wkładałem garnitur i jechałem w Londyn. To był mój uniwersytet. Koledzy te pieniądze zainwestowali w małego fiata, kupili sobie kawalerkę w bloku. A ja, przejadłszy to i przepiwszy, zainwestowałem w siebie, bo dzięki temu mogłem potem zostać recenzentem kulinarnym

- powiedział Gęburze. 

Robert Makłowicz wiele zawdzięcza żonie. To ona pomogła mu stać się sławnym. Tak wygląda Agnieszka Makłowicz

Robert Makłowicz w 1991 roku poślubił Agnieszkę Pogodę (obecnie Makłowicz). Para rok później doczekała się syna Mikołaja, a w 1996 roku na świat przyszedł ich drugi syn Ferdynand. Nie każdy wie, ale żona krytyka kulinarnego jest absolwentką PWSFTviT w Łodzi. Ukończyła wydział Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej. Roberta Makłowicza poznała na planie telewizyjnym i to ona była pomysłodawczynią formatu z udziałem publicysty i została producentką wykonawczą jego programów. Obecnie Agnieszka Makłowicz współtworzy ze znanym mężem jego kanał na YouTube. Od czasu do czasu pojawia się z nim na ekranie. Zdjęcia Agnieszki Makłowicz znajdziecie w naszej galerii. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 To kadr z filmu:

Robert De Niro to wybitny aktor. Rozwiąż quiz wiedzy i przekonaj się, czy znasz jego filmowe wcielenia
Popularne