Nowe doniesienia od Zając. Pokazała, co robi po aferze z Krawczykiem

Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk byli ze sobą związani przez siedem lat. Para rozstała się w 2012 roku, po tym jak doczekali się wspólnie dwójki synów. Od tamtej pory relacje między nimi są dość napięte. W ostatnim czasie aktor powrócił do tematu byłej partnerki, oceniając metamorfozę Zając w niewybrednych słowach na TikToku. Gwiazda postanowiła odpowiedzieć byłemu w dość nietypowy sposób - pokazując, jak mimo jego przykrych słów spędza szczęśliwie wakacje w Hiszpanii.

Aneta Zając wypoczywa w Hiszpanii. Poszła pobiegać i zwróciła się do obserwatorów

Mimo sporej burzy w internecie, którą wywołały słowa Krawczyka, Zając zdaje się nimi bardzo nie przejmować. - Nie będę komentować uszczypliwości na mój temat. Nasi synowie mają dostęp do tych treści i to jest zupełnie niepotrzebne - powiedziała w rozmowie z Plotkiem aktorka. W tym samym czasie Zając udała się do Hiszpanii na wakacje i chętnie relacjonuje, co tam porabia. Rankiem 12 sierpnia gwiazda udostępniła InstaStories, że wyszła pobiegać. W krótkim nagraniu zwróciła się do swoich fanów.

- Muszę wam powiedzieć, że bieganie tutaj to jest jakaś magia. Tylko warto wstać razem ze wschodem słońca, czyli około godziny siódmej, bo później może być ciężko, ale plus jest taki, że codziennie można oglądać piękne wschody słońca. Życzę wam miłego dnia - skomentowała na filmiku Zając, uśmiechając się przy tym. Jak widać, słowa jej byłego partnera nie zniszczyły wakacyjnego wyjazdu aktorki.

To zdjęcie Anety Zając można uznać za odpowiedź na słowa Mikołaja Krawczyka

Choć Zając nie zdecydowała się na ciętą ripostę względem Krawczyka, wielu fanów uznaje opublikowane przez nią zdjęcie za dość wymowne. W czasie, gdy w sieci pisano o wypowiedzi aktora, gwiazda udostępniła na Instagramie zdjęcie z wakacji, na którym zapozowała w stroju kąpielowym, pokazując swoją imponującą sylwetkę. Zając stoi przy tym uśmiechnięta w wodzie, a wokół niej widzimy piękny krajobraz. Fanki aktorki masowo zaczęły komentować jej wpis, nie kryjąc zachwytu. Ich komentarze znajdziecie w artykule: "Aneta Zając jednym zdjęciem odpowiada na szpilę Mikołaja Krawczyka. Jaśniej się nie da".