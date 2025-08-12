Iga Lis przekazała wieści. "Niespodziewane spełnienie marzeń"

Iga Lis to młodsza córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa. Choć lata temu próbowała swoich sił w modelingu, to jednak zdecydowała się na zupełnie inną ścieżkę zawodową. Nie poszła również w ślady znanych rodziców, którzy są dziennikarzami. Iga Lis wybrała reżyserię. Od kilku miesięcy głośno jest o jej filmie "Bałtyk", który nie tylko otworzył 65. Krakowski Festiwal Filmowy, ale i niedługo trafi do kin. To jednak nie koniec sukcesów. Iga Lis pochwaliła się właśnie kolejnym.

Kolejny sukces Igi Lis. Spełniło się jej marzenie

Iga Lis wrzuciła na Instagram nowe zdjęcie. Widać na nim, że siedzi na schodach i z szerokim uśmiechem na ustach trzyma w dłoniach miesięcznik "Kino". Szybko wychodzi na jaw, że na okładce znajduje się ilustrowany plakat jej filmu "Bałtyk", a w środku miesięcznika można przeczytać jej wywiad. Iga Lis nie ukrywa, że to spełnienie jej marzenia.

"Jestem wierną czytelniczką miesięcznika 'Kino'. Tym bardziej jest to dla mnie niespodziewane spełnienie marzeń, że nasz Bałtyczek trafił na okładkę. Serio, to dla nas wielka radość" - napisała Iga Lis. W dalszej części wpisu podziękowała za rozmowę dziennikarzowi i całej redakcji za tę szansę. Pod postem posypały się komentarze. Internauci zachwycili się wiadomością i gratulowali Idze Lis sukcesu. "Brawo", "Gratulacje", "Iga, ty piękna i zdolna dziewczyno, czuła na innych i pięknie o tej czułości opowiadasz" - pisali internauci. Post skomentowała nawet Maja Ostaszewska, która dodała emotikon przedstawiający kciuk w górę.

Iga Lis wyróżniona. Chodzi o teledysk Taco Hemingwaya

W grudniu 2024 roku gruchnęła wiadomość, że Iga Lis została doceniona przez amerykańskich filmowców. Wszystko dzięki teledyskowi jej partnera Taco Hemingwaya do utworu "Gelato", do którego napisała scenariusz. Organizacja NewFilmmakers Los Angeles zamieściła klip w line-upie ich festiwalu. O sukcesie młodej twórczyni można było przeczytać na instagramowym profilu wspomnianej organizacji. "Hołd dla niepowtarzalnego polskiego folkloru nadmorskiego, nostalgii z początku XXI wieku i naszych romantycznych wspomnień z dzieciństwa" - opisano teledysk. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.