Przez lata pozostawała w cieniu, choć jej przepisy pomagały milionom Polaków. Ania Gotuje - autorka jednego z najpopularniejszych blogów kulinarnych w Polsce - budowała swój sukces na prostocie, rzetelności, ale także niemal anonimowości. Mimo ogromnych zasięgów i wpływu na codzienność tysięcy ludzi, Anna Wrońska konsekwentnie unikała mediów, wywiadów i pokazywania swojego życia prywatnego. Aż do teraz. Na oficjalnym Facebooku Ania Gotuje pojawił się wpis, który zdecydowanie różni się od tych publikowanych dotychczas.

Ania Gotuje pokazała, jak wygląda jej codzienność. Wygodny T-shirt, włosy związane w luźny kok

11 sierpnia blogerka zaskoczyła swoją społeczność, publikując na Facebooku zdjęcie podpisane "Prawdziwa ja" - po raz pierwszy pokazała się taką, jaką jest na co dzień. W wygodnej koszulce, z luźnym kokiem, otulona kocem i z psem na kolanach, podzieliła się tym, jak wygląda jej codzienność. "Dziś rano mąż zrobił mi zdjęcie, jak usiadłam do pracy. Od razu pomyślałam, że wam je pokażę. Bez planowania, bez stylizacji, fryzur, makijażu i całej tej otoczki" - zaczęła na Wrońska. Z dalszego wpisu wynika, że blogerce zależało na tym, aby w końcu pokrótce przedstawić się wiernym czytelnikom bloga.

Kilka słów o mnie: Na co dzień chodzę w wygodnych tiszertach, a włosy związuję w luźny kok. Zawsze z rana mąż robi mi kawę, a ja siadam do waszych komentarzy i okręcam się kocykiem (nawet latem). Na kolana wskakuje mi Wiesio. Potem robię lokalne zakupy z plecakiem, a przy okazji i spacer. Dalej możecie się domyślić... gotowanie i pisanie przepisów

- podsumowała autorka bloga Ania Gotuje.

Ania Gotuje - kim naprawdę jest?

Strona internetowa Ania Gotuje odwiedzana jest miesięcznie przez nawet 10 milionów użytkowników, a przepisy takie jak na zupę pomidorową czy schabowe zajmują najwyższe pozycje w Google. Mimo ogromnego sukcesu Wrońska pozostaje osobą prywatną - nie pokazuje się w mediach, unika wywiadów i nie odsłania zbyt wiele ze swojego życia osobistego. Blog Ania Gotuje działa od 2015 roku i od tego czasu zdobył zaufanie tysięcy użytkowników dzięki prostym, konkretnym i sprawdzonym przepisom. Internauci cenią ją za przejrzystość, dokładność i brak zbędnych dygresji. W jej przepisach liczą się konkrety: składniki, gramatura, kalorie i czas przygotowania. Co wiadomo o życiu prywatnym autorki kulinarnego bloga? O tym przeczytasz tutaj: Pomogła ci setki razy, a nie wiesz o niej nic. Za fenomenem Ania Gotuje stoi tajemnicza osoba.