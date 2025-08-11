Dominika Serowska i Marcin Hakiel to jedna z bardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Choć Serowska nie była wcześniej influencerką, dziś z powodzeniem odnajduje się w tej roli, dzieląc się z fanami nie tylko codziennością, ale też bardziej prywatnymi aspektami życia. W ostatnim wywiadzie szczerze opowiedziała o swojej przeszłości uczuciowej i relacjach z byłymi partnerami. Okazało się, że z jednym z nich nadal utrzymuje kontakt.

Jak wyznała Serowska w rozmowie z Jastrząb Postem, przez dziesięć lat była w związku typu "on-off", czyli z licznymi rozstaniami i powrotami. Mimo że relacja ta nie była idealna, podkreśla, że nie chce mówić źle o swoim byłym partnerze i nadal utrzymują kontakt. "I gdyby nie on, to pewnie dużo fajnych rzeczy w moim życiu też by się nie wydarzyło. Więc ja go po prostu lubię jako człowieka, mimo tego, że z wieloma rzeczami się mogę nie zgodzić z nim (...) On też interesuje się, czy wszystko u mnie w porządku, czy ja mam wszystko tak, jak należy" - wyznała.

Taka sytuacja nie do końca odpowiada obecnemu partnerowi influencerki, Marcinowi Hakielowi. Jak mówi Serowska, tancerz nie rozumie, dlaczego miałaby utrzymywać relacje z byłym partnerem. "Marcin jako mężczyzna nie rozumie tego, że ja mam kontakt z moim byłym. Dla niego to jest dziwne. Bo my tak w Polsce mamy, że po co rozmawiać z byłym, czy z byłą" - podsumowała Serowska.

Katarzyna Cichopek zablokowała Dominikę Serowską. Padła ostra odpowiedź

O tym, że byli partnerzy w nowym związku to trudny temat, świadczy także ostatni ruch Katarzyny Cichopek względem Dominiki Serowskiej. Okazało się, że była żona Marcina Hakiela zablokowała na Instagramie jego obecną partnerkę. Ta nie zostawiła tego bez komentarza. - Ktoś mi kiedyś coś podesłał z profilu Katarzyny, ale niestety nie otworzył mi się [jej profil - przyp. red.], więc podejrzewam, że jestem zablokowana. Ale nigdy jej nie obserwowałam, bo mnie nie interesowała jej osoba w żadnym aspekcie. Chyba niewiele tracę, bo i tak tego nie oglądałam - stwierdziła Serowska.