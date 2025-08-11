Telewizja Polska podjęła nietypową decyzję w kontekście nadchodzącego sezonu telewizyjnego. Jesienią nie odbędzie się tradycyjna konferencja ramówkowa, która co roku gromadziła dziennikarzy, gwiazdy i twórców. Stacja wydała oficjalne oświadczenie, w którym tłumaczy powody tej zmiany.

TVP rezygnuje z jesiennej jesiennej konferencji ramówkowej. Wydano oficjalne oświadczenie

11 sierpnia Telewizja Polska wydała oficjalne oświadczenie dotyczące nadchodzącego sezonu telewizyjnego. Po raz pierwszy od lat zabraknie tradycyjnej prezentacji nowości programowych. "Informujemy, że niestety nie spotkamy się podczas konferencji ramówkowej zapowiadającej jesienną ofertę naszej stacji" - przekazano w oficjalnym stanowisku TVP. Następnie ujawniono powody takiego ruchu. "To przemyślana decyzja, wynikająca z aktualnej sytuacji i konieczności odpowiedzialnego zarządzania zasobami Telewizji" - wytłumaczono w dalszej części oświadczenie. W komunikacie podkreślono także, że główny nacisk kładziony jest obecnie na rozwój i jakość proponowanej oferty programowej. "W obecnych realiach naszym absolutnym priorytetem pozostaje oferta programowa dla widzów. To na niej skupiamy dziś całą energię i zasoby" - czytamy. "Wierzymy, że wszystkie działania promocyjne skutecznie zrealizujemy poprzez spotkania prasowe, wizyty na planach zdjęciowych oraz inne formy bezpośredniego kontaktu" - podsumowuje stacja.

"The Voice Senior". Znany jest skład jurorów

To nie koniec wieści od Telewizji Polskiej. 11 sierpnia oficjalnie ogłoszono skład trenerów nowej edycji programu "The Voice Senior". Do formatu wraca Alicja Majewska, która ponownie zasiądzie w czerwonym fotelu obok Majki Jeżowskiej, Andrzeja Piasecznego i Roberta Janowskiego. Wokalistka już zareagowała na te wieści. "Niebagatelne jest też to, że będę oceniać w gronie tych, których lubię i cenię, a za barwnymi, kwiecistymi perorami Andrzeja już tęsknię" - czytamy na tvp.pl. Z programem pożegnały się natomiast Tatiana Okupnik i Małgorzata Ostrowska. Wiadomo także, że w roli prowadzącego zadebiutuje Łukasz Nowicki, który tym samym dołączy do Marty Manowskiej, zastępując Roberta Stockingera.