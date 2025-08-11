Anna-Maria Sieklucka to aktorka, która zdobyła międzynarodową popularność dzięki roli Laury w filmach z serii "365 dni". Widzowie mogli ją także oglądać w produkcjach "Compulsion" oraz "Pierwsza miłość". Oprócz kariery w branży filmowej Sieklucka prężnie działa także w mediach społecznościowych. Jej nowe nagranie zwróciło uwagę internautów.

Anna-Maria Sieklucka wprost o abstynencji. "Nie uciekam, nie zagłuszam"

W nowym filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych Anna-Maria Sieklucka opowiedziała o kulturze związanej z piciem alkoholu. - Zauważyliście, że alkohol stał się celebracją wszystkiego? Urodziny? Imieniny? Świętujmy. Coś nam wyszło? Świętujmy. Coś poszło nie tak? Świętujmy. Nie możesz zasnąć? Chociaż lampka wina na sen pomoże. Bierzemy ślub? Pijemy. Urodziło się nam dziecko? Pijemy. Toczy się jakiś dramat w naszym życiu? Pijemy - mówiła.

Aktorka nie pije alkoholu od dwóch lat. - Moje życie, optyka, świadomość, zdrowie od tego czasu bardzo się zmieniły. Bo to ja decyduję, a nie coś mną włada - mówiła. W opisie również wspomniała o zmianach w swoim życiu. "Odkąd wybrałam trzeźwość, świat jest bardziej wyraźny, a życie smakuje pełniej - przeżywam je naprawdę. Nie uciekam, nie zagłuszam, nie odcinam się od tego, co czuję. Jest w tym wolność, nie rozmywam emocji, nie karmie się półprawdą, niczego nie tracę. Jest spokój" - przekazała.

Anna-Maria Sieklucka zasypana komentarzami. "Super, że coraz więcej się o tym mówi"

Publikacja aktorki wywołała dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci zgodzili się z jej słowami. "Dokładnie", "Jesteśmy z ciebie dumni", "Wybór trzeźwości to naprawdę gest wielkiej odwagi", "To ma naprawdę duży sens. Zgadzam się z Tobą", "Super, że coraz więcej się o tym mówi. Życie bez procentów jest piękne", "Lubię czytać mądre posty, szczególnie takie, których autorami są młodzi ludzie. Brawo Ama", "Jesteś moją największą inspiracją" - czytamy w sekcji komentarzy pod nagraniem Anny-Marii Siekluckiej. Zgadzacie się z aktorką? Dajcie znać w sondzie na dole strony.