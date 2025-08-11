Trzy lata po głośnym rozwodzie z Przemysławem Kossakowskim, Martyna Wojciechowska zdecydowała się podzielić z fanami przemyśleniami na temat swojej aktualnej sytuacji życiowej. Choć do tej pory unikała publicznych wypowiedzi na temat życia uczuciowego, teraz zrobiła wyjątek.

Martyna Wojciechowska gotowa na zmiany? Zaczęło się od... koloru pomarańczowego

Wojciechowska i Kossakowski zakończyli swoje małżeństwo w lipcu 2022 roku, zaledwie trzy miesiące po ślubie. Ich rozstanie odbiło się szerokim echem w mediach. Od tamtej pory Przemysław ułożył sobie życie na nowo i znów się ożenił. Martyna natomiast skupiła się na rozwoju osobistym i zawodowym.

10 sierpnia na swoim Instagramie podróżniczka ogłosiła symboliczny "nowy etap" w swoim życiu. Pretekstem do refleksji był moment po treningu, kiedy spojrzała w lustro i zauważyła, że coraz chętniej sięga po kolor pomarańczowy. Jak sama podkreśliła, barwa ta symbolizuje radość, entuzjazm i gotowość na zmiany - a właśnie te emocje towarzyszą jej obecnie. "Wracając z treningu spojrzałam w lustro i zdałam sobie sprawę, że chyba naprawdę lubię kolor pomarańczowy. Który, jak się okazuje, symbolizuje radość, entuzjazm i gotowość na zmiany. To by się w sumie zgadzało" - napisała na Instagramie.

Martyna Wojciechowska zrezygnowała z czerni w garderobie

Wojciechowska przyznała także, że do niedawna jej garderoba była niemal całkowicie czarna, zwłaszcza jeśli chodzi o ubrania treningowe. Teraz jednak odczuwa potrzebę otaczania się kolorami i pozytywną energią, którą niosą. To dla niej nie tylko zmiana stylu, ale symbol głębszej przemiany. "Jeszcze niedawno ubierałam się wyłącznie na czarno, szczególnie na treningi. Teraz czuję się inaczej, potrzebuję kolorów i dobrej energii, którą niosą. To po prostu nowy etap w moim życiu" - ogłosiła 50-latka. Choć nie wspomniała o żadnym nowym partnerze, z jej wypowiedzi wyraźnie wynika, że Martyna skupia się na sobie, swoim samopoczuciu i życiowym balansie. Zdjęcia Wojciechowskiej w pomarańczowych stylizacjach zobaczysz tutaj:

