W niedzielę, 10 sierpnia, na antenie wPolsce24 zadebiutował nowy program "Nawrocki w Polsce", którego gospodarzem jest Daniel Nawrocki - syn obecnego prezydenta, Karola Nawrockiego. W premierowym odcinku jego gościem był Filip Chajzer. Spotkanie odbyło się w nietypowym miejscu - w jednej z budek z kebabem we Władysławowie, należących do samego Chajzera. 21-latek zdradził nieznany wcześniej fakt ze swojego życia rodzinnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeszcze możemy zatęsknić za Dudą - reakcje na rozpoczęcie kampanii wyborczej przez prezydenta

Daniel Nawrocki zadebiutował w telewizji. Filipowi Chajzerowi zdradził rodzinny sekret

Były prezenter telewizyjny, który porzucił media na rzecz gastronomii, przyjął Nawrockiego w swoim lokalu, a rozmowa szybko zeszła z tematów zawodowych na bardziej osobiste. Chajzer podzielił się refleksjami na temat życia w Warszawie i nowego etapu w Krakowie, gdzie obecnie mieszka. - W Warszawie niszczy fałsz. (...) jest trudna, oszukuje - powiedział bez ogródek.

Z kolei Daniel Nawrocki w trakcie nagrania wyjawił, że jego młodszy brat Antoni brał udział w castingach do znanego programu, który kiedyś prowadził właśnie Chajzer. - Co ciekawe, mój brat był w "Małych gigantach" na castingu i na okładce jednej z gazet - powiedział Nawrocki, co spotkało się z żywym zainteresowaniem prowadzącego budki z kebabem. - Serio!? Co ty gadasz? - nie dowierzał były prezenter. Nawrocki przyznał jednak, że nie ma pewności, czy w tamtym czasie jego brat spotkał osobiście Chajzera. - Nie wiem, czy może gdzieś tam się minęliście, czy to było telewizyjne. Musiałbym rodziców zapytać, czy był tam Filip Chajzer - dodał 21-latek.

"Mali giganci" - pamiętacie ten program?

"Mali giganci" to dziś nieco zapomniany talent show, który był emitowany w TVN w latach 2015-2017 i doczekał się trzech edycji. Program prowadził Filip Chajzer, a w jury zasiadali znani jurorzy: Agnieszka Chylińska, Kuba Wojewódzki oraz Katarzyna Bujakiewicz, którą w ostatniej edycji zastąpiła Sonia Bohosiewicz. W show brały udział dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Uczestnicy byli przydzielani do jednej z sześciu drużyn, a ich występy oceniano pod kątem zdolności artystycznych. CZYTAJ TEŻ: Bujakiewicz źle wspomina współpracę z Chylińską i Wojewódzkim. "Wykastrowali mnie".