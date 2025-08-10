6 sierpnia, w dniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, Andrzej Duda zakończył swoją dziesięcioletnią kadencję i opuścił Pałac Prezydencki. Polityk przeprowadził się do Krakowa, gdzie jeszcze za czasu prezydentury kupił apartamentowiec na urokliwym Prądniku Białym. Wiele osób zastanawia się, co były prezydent robi z wolnym czasem. Z pewnością sporo uwagi poświęca swojej książce, która już niedługo ujrzy światło dzienne. Okazuje się, że 53-latek w przerwie od podpisywania przedpremierowych egzemplarzy zażywa także świeżego powietrza w krakowskich lasach. Na jego profilu pojawiło się nowe zdjęcie, które nie pozostawia żadnych wątpliwości. Duda korzysta z "nowego życia" na całego.

REKLAMA

Zobacz wideo Najlepsze momenty Andrzeja Dudy. Wpadki, żarty, miny

Andrzej Duda w otoczeniu przyrody. Tak spędza wolny czas

8 sierpnia na profilu polityka na Facebooku pojawiło się nowe zdjęcie w tle. Widzimy na nim Dudę wystrojonego w ciemne jeansy, koszulę i czarny sweter. Były prezydent z opiera się z założonymi rękami o drzewo i z uśmiechem patrzy przed siebie. Pod ujęciem z lasu zaroiło się od komentarzy. "Wychodzi na to, że 'normalne' życie jest najcenniejszym darem", "Zasłużony odpoczynek, panie prezydencie", "Las i grzybki to super miejsce na relaks" - pisali fani polityka. Zdjęcie znajdziecie na końcu artykułu.

Andrzej Duda napisał książkę. O czym będzie?

Książka Andrzeja Dudy ma być osobistą spowiedzią byłego prezydenta. "Bez upiększeń i cenzury" - zapowiada Andrzej Duda. "Powieść o kulisach decyzji, które zaważyły na losach Polski i Europy. Nigdy wcześniej nierelacjonowane rozmowy z czołowymi politykami w kraju i na świecie" - czytamy w opisie. Książka ma liczyć aż 650 stron, na których znajdziemy ponad 250 ilustracji. "W tym wiele wcześniej niepublikowanych zdjęć z mojego telefonu i rodzinnego archiwum" - zachęca były prezydent. W najnowszym wpisie Duda pochwalił się, że przedsprzedaż cieszy się ogromnym zainteresowaniem. "Z przyczyn technicznych, mimo najszczerszych chęci, nie dam rady spełnić tych tysięcy próśb o indywidualne dedykacje" - poinformował.