Kwiat Jabłoni to zespół, który tworzą Kasia Sienkiewicz i Jacek Sienkiewicz - dzieci Kuby Sienkiewicza, lidera grupy Elektryczne Gitary. Nie da się ukryć, że cieszą się coraz większą popularnością, którą teraz postanowili wykorzystać w szczytnym celu. Na Instagramie zespół zabrał głos w sprawie konfliktu w Strefie Gazy. Zareagował nawet znany polityk.

Kasia Sienkiewicz i Kuba Sienkiewicz postanowili przerwać milczenie i zabrali głos w sprawie ludobójstwa, które ma miejsce w Strefie Gazy. W najnowszym poście na Instagramie artyści apelują o zwrócenie uwagi na dramatyczną sytuację mieszkańców Palestyny i zachęcają swoich fanów do aktywnego wsparcia. Wierzą, że wspólne działanie może wpłynąć na świat.

"Usłyszmy, patrzmy, mówmy o nich. Oczy świata zwrócone dziś na Palestynę mają moc zmiany. Wstrząsające obrazy ze Strefy Gazy wpędzają w poczucie bezradności, ale nie mogą nas paraliżować, dlatego zachęcamy Was z całego serca do obserwowania kont takich, jak Gaza Freedom Flotilla, Eye On Palestine i wspierania indywidualnych zbiórek Palestyńczyków (podajemy je wam dziś w story!). Wesprzyjcie lub zaobserwujcie także polsko-palestyńskie stowarzyszenie Inicjatywa Kaktus. Razem mamy siłę wpływania na świat. Free Palestine" - napisali muzycy w opisie do zdjęcia, na którym zapozowali z palestyńską flagą. Na Instagramie widać także zdjęcia z tegorocznego Męskiego Grania, na którym zespół wystąpił 9 sierpnia. Muzycy wyrazili poparcie dla Palestyny również na scenie, wyciągając podczas koncertu palestyńską flagę.

Polityk reaguje na wpis Kwiatu Jabłoni

Pod postem Kwiatu Jabłoni posypały się komentarze. Głos zabrał między innymi Europoseł, Krzysztof Śmiszek. "Kochani! Wspaniale, że przypominacie światu o rzeczach, które niektórzy chcieliby głęboko ukryć. Nie dla wojny, głodu, cierpienia i ludobójstwa!" - napisał. "Kochani, bardzo wam za to dziękuję. Zbyt wiele osób nie chce się angażować, bo to daleko, albo się boją... A mi cały czas dźwięczą w uszach słowa mojej babci, ale wiem, że większość Polaków, którzy przeżyli II Wojnę Światową, mówiło dokładnie to samo: a Zachód nie zrobił nic. I tym razem jest podobnie. Decydenci siedzą z założonymi rękami, bo polityka interesy itp. Dziękuję za serce i wrażliwość" - napisała Ewelina Flinta. Swój komentarz zostawiła też żona Sławomira, Magdalena Kajrowicz. Dodała emotikony, wśród których było pęknięte serce.